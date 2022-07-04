曾親歷訂檢疫酒店「絶望」 盧寵茂冀市民能在七夕提早北上團圓

今天（4日）是新一屆政府首個工作日，曾稱率團支援武漢最終未能成行的醫務衛生局長盧寵茂在網頁發表手記，他表示，控制本港疫情，減低社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素。今年的七夕節在8月4日，他期望疫情能受控，加上港深聯手合作，希望更多需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕「鵲橋相會」，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓。

他透露之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返兩地，明白所遇到的困難。他亦多次親自嘗試到內地「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，10時開始接受預訂，往往10時01秒已全滿，當刻的感覺除了「絶望」外，便只有「絶望」，一些同事更需飛往重慶、上海等地隔離，然後回深圳。故他深深明白市民對通關的熱切期望，除了公務丶上班丶上學外，有不少家庭正面對內地家中長幼無人照顧、夫妻分離、子女日漸疏離等的家庭問題。

盧寵茂又指自從6月19日國務院公布任命後，已有不少人向他表達對一些醫療衞生政策、抗疫措施等的看法和意見，大家最關心就是與內地「通關」的問題。經溝通，深圳當局已積極處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1,300間增至2,000間；限制每個IP帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額及以更公平、公正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動；關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。

他又談及有朋友形容他今次加入政府出任問責官員是再次「轉跑道」，但他明言跑道雖變，目標不變。