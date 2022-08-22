替電腦公司工作出足糧有花紅 美國豬仔辭職遭禁錮毆打

柬埔寨、緬甸和泰國的打工詐騙「賣豬仔」案，首現美國人「豬仔」。柬埔寨稱，上周四於西哈努克市一房間內找到3名外國人，當中兩人為美國公民。他們報稱替一間中國電腦公司工作，與被騙到當地的台灣人和香港人不同，3人獲發全額工資和花紅，但當提出辭職時遭軟禁和毆打。

《柬中時報》報道，3人辭職不遂後向柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶的熱線工作組求助。他們分別為美籍柬埔寨裔男子查斯(Sath Chas)、43歲美國男子斯科特(Deniel Wayne Scott)和其31歲印尼籍妻子利亞姆(Plasidia Retta Riama)。警方前往他們工作地點，3人正在房間裡，房間無上鎖也無人看守。公司允許他們在園區範圍內走動，包括可以進出園區內的便利店，但不能外出。查斯說，去年8月到柬埔寨旅遊，11月到西港從事電腦工作，曾於4間不同公司工作，每月有800至900美元(6,240至7,020港元)底薪，最後工作的公司名為Jin Bei 4。斯科特夫婦今年初經Messenger通訊軟件認識一名印尼男子和菲律賓女子，獲介紹到西港工作，再經一名台灣男子小李和大陸男子Jackie Trio介紹到Jin Bei 4，除底薪外，每個月還拿到1,400至5.9萬美元(約1.09萬至46萬港元)花紅。斯科特提出辭職後，卻遭Jackie Trio毆打和虐待。