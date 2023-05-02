最低工資上調至40元 勞工團體五一請願促檢討機制

昨日是五一勞動節，基層打工仔首個佳音是最低工資昨起提高到時薪40元。行政長官李家超在社交平台發文，向所有打工仔女致敬，指政府會致力讓僱員分享經濟發展成果。今年社會雖已從疫情復常，但以往各團體舉辦「五一遊行」的畫面已不復再。社民連和香港婦女勞工協會昨先後到政府總部外，就勞工權益向港府請願。

李家超昨在社交平台發文，向所有打工仔女致敬，感謝他們辛勤付出和努力工作，為國家和社會繁榮發展作出重要貢獻。他指《施政報告》提出多項改善勞工權益的措施，當中不少已取得進展，包括研究優化檢討法定最低工資機制、增加職安健法例罰則，取消強積金對沖等。

最低工資昨起由每小時37.5元調升至每小時40元。社民連5名成員包括陳寶瑩、黃浩銘等到政總外請願，促請政府一年一檢，又要求政府設立標準工時、全民退休保障及失業援助金。請願前，有警員提醒陳寶瑩要確保請願符合國安法，沒有不利國安行為，又提醒禁蒙面法仍然生效。婦女勞工協會亦到政府總部外請願，促請政府修例保障散工、降低在職家庭津貼工時及提高津貼金額等。

此外，工聯會今年就以舉行記者會代替遊行，提出多項勞工政策倡議，包括完善最低工資機制，反對擴大輸人外勞，保障本地勞工優先就業等。工聯會理事長黃國指最低工資雖加至40元，但扣除同期通脹率7.5%後，實際購買力只有37.2元，工資不增反減，並不合理，促請政府檢討最低工資調整機制。黃國又指，本港不欠缺人力，而是欠缺積極鼓勵就業政策，希望政府提高本地勞工待遇，改善工作條件。

勞工及福利局長孫玉菡表示，優化最低工資檢討機制首階段諮詢剛結束，有關委員會正跟進，當政府收到研究報告後，會盡快公布檢討機制未來路向。