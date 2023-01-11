最低工資升至時薪40元5月1日生效 委員會稱「跑贏通脹」

基層打工仔相隔4年後終可加人工！行政長官會同行政會議昨接納最低工資委員會建議，將法定最低工資由現時每小時37.5元調升至40元，5月1日起生效。勞工及福利局長孫玉菡相信，新工資水平有利香港整體利益和發展。而今次受惠最低工資提升的人數較上一次少，最低工資委員會主席王沛詩認為是好事，意味較少人只賺取最低工資；至於最低工資調整會否加密至「一年一檢」，她無正面回應，僅稱如有消息會再公布。工會對今次加幅只能無奈接受，促請當局盡快落實「一年一檢」。

行政長官會同行政會議昨公布，接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元，調升2.5元至40元，是2019年5月以來再一次調升，升幅為6.7%；僱主豁免記錄僱員工時的月薪水平亦由15,300元增至16,300元。政府將於周五(13日)刊憲，下周三(18日)提交立法會。新最低工資水平獲立法會通過後，將於今年5月1日起實施。

昨午仍在菲律賓訪問的勞福局長孫玉菡透過新聞稿指，政府經審慎考慮，認為委員會已作全面及持平討論，相信新水平有利於香港的整體利益和發展。

最低工資委員會主席王沛詩表示，委員會內有不同意見，但各委員互相尊重，「你中有我，我中有你」，相信新水平在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。

署理政府經濟顧問侯家俊則指，最低工資水平自2011年實施以來調升了43%，而2011年5月至去年11月間的累計通脹則34%，預計未來通脹仍溫和，故最低工資是「跑贏通脹」。他又指，如果將最低工資調升至每小時44元，失業率會增加0.37至0.54個百分點，且流失13,800至19,800個職位。