最低工資升至時薪40元5月1日生效 委員會稱「跑贏通脹」

基層打工仔相隔4年後終可加人工！行政長官會同行政會議昨接納最低工資委員會建議，將法定最低工資由現時每小時37.5元調升至40元，5月1日起生效。勞工及福利局長孫玉菡相信，新工資水平有利香港整體利益和發展。而今次受惠最低工資提升的人數較上一次少，最低工資委員會主席王沛詩認為是好事，意味較少人只賺取最低工資；至於最低工資調整會否加密至「一年一檢」，她無正面回應，僅稱如有消息會再公布。工會對今次加幅只能無奈接受，促請當局盡快落實「一年一檢」。
行政長官會同行政會議昨公布，接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元，調升2.5元至40元，是2019年5月以來再一次調升，升幅為6.7%；僱主豁免記錄僱員工時的月薪水平亦由15,300元增至16,300元。政府將於周五(13日)刊憲，下周三(18日)提交立法會。新最低工資水平獲立法會通過後，將於今年5月1日起實施。
昨午仍在菲律賓訪問的勞福局長孫玉菡透過新聞稿指，政府經審慎考慮，認為委員會已作全面及持平討論，相信新水平有利於香港的整體利益和發展。
最低工資委員會主席王沛詩表示，委員會內有不同意見，但各委員互相尊重，「你中有我，我中有你」，相信新水平在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。
署理政府經濟顧問侯家俊則指，最低工資水平自2011年實施以來調升了43%，而2011年5月至去年11月間的累計通脹則34%，預計未來通脹仍溫和，故最低工資是「跑贏通脹」。他又指，如果將最低工資調升至每小時44元，失業率會增加0.37至0.54個百分點，且流失13,800至19,800個職位。
受惠人數減 王沛詩：係好事
2019年調整最低工資時，按不同經濟增長幅度估算，受惠人數由61,500至96,000人；今次受惠人數則有46,500至87,300人，主要是清潔工、物管、零售和護理等行業。被問到今次受惠人數較上次調整少，王沛詩認為是好事，意味較少人只賺取最低工資。
至於最低工資調整會否加密至「一年一檢」，王沛詩稱若實行會令流程更緊湊，希望累積智慧和經驗，盡量關注到弱勢一群，盡量優化機制，如有新消息會對外公布。
工聯會權益委員會對今次加幅表示無奈，但稱考慮到最低工資工友已「凍薪」4年，只能勉強接受；同時促請政府就現時最低工資機制作全面檢討，包括訂定最低工資的形成機制，以生活工資作基礎，收窄貧富差距，並盡快落實「一年一檢」。
樂施會：未及綜援 憂損工作意欲
樂施會則參考統計處數據，指一名全職非技術工人每周工作49.7小時，每月工作26天，並按最低工資時薪40元計算，月薪僅9,651元，比二人家庭綜援平均水平(10,962元)少1,311元，擔心現平會影響工作意欲。樂施會又稱，狹窄的增幅未能改善貧富懸殊及基層家庭疫後復元，建議落實「一年一檢」，最低工資亦須追及通脹，或高於平均綜援水平，即不低於每小時45.4元。