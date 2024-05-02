最低工資新方案設「可加不減」機制 孫玉菡：現漣漪效應都能承受

行政長官會同行政會議前日通過最低工資檢討，包括把「兩年一檢」調整為「一年一檢」，並加入「可加不減」機制，2026年起正式實施。勞工及福利局長孫玉菡昨日表示，方案已考慮多方面因素，又指即使有漣漪效應，商界也能承受。有餐飲業人士亦認為，新的方程式使計算出來的加幅會符合經濟情況，未來亦能避免爭拗。

行會日前通過最低工資檢討機制的建議，新機制下最低工資改為「一年一檢」，並會引入「可加不減」方程式。調整幅度是將最近一年的本地生產總值增長率，減過去十年的平均增長率，乘20%，上限為1%，下限為零，再加整體甲類消費物價指數。若以新方程式，套入目前最低工資，時薪40元計算，會加1.08元；新機制會在實施5至10年後再檢討。