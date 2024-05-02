最低工資新方案設「可加不減」機制 孫玉菡：現漣漪效應都能承受

行政長官會同行政會議前日通過最低工資檢討，包括把「兩年一檢」調整為「一年一檢」，並加入「可加不減」機制，2026年起正式實施。勞工及福利局長孫玉菡昨日表示，方案已考慮多方面因素，又指即使有漣漪效應，商界也能承受。有餐飲業人士亦認為，新的方程式使計算出來的加幅會符合經濟情況，未來亦能避免爭拗。
行會日前通過最低工資檢討機制的建議，新機制下最低工資改為「一年一檢」，並會引入「可加不減」方程式。調整幅度是將最近一年的本地生產總值增長率，減過去十年的平均增長率，乘20%，上限為1%，下限為零，再加整體甲類消費物價指數。若以新方程式，套入目前最低工資，時薪40元計算，會加1.08元；新機制會在實施5至10年後再檢討。
被問到行會是否需要在經濟不景時，調低最低工資的水平。孫玉菡表示，領取最低工資的僱員只佔勞動人口約0.6%、即約1.7萬人，若經濟出現通縮、負增長，都能保障其收入，同時已充分慮「可加不減」的做法，即使出現漣漪效應都能承受，不會對商界造成太大影響。他相信改動可防止工資過低，亦維持香港競爭力；在「可加不減」下「共享經濟繁榮」因素計法合理，長遠而言工友得益較多。
黃國：工資增長比率偏低
工聯會理事長、立法會議員黃國在一個電台節目表示，贊成新機制下最低工資的增幅不低於通脹，而引入「可加不減」機制亦能保障打工仔避免如金融風暴或沙士期間的通縮影響。他表示，新機制下的最低工資，時薪每年大約加1元，增幅不太理想；過去20年整個社會的工資增長是30%，故20%的比率屬於偏低，認為應改為30%。
香港餐飲聯業協會會長黃家和指，新的方程式是勞資雙方都能接受的共識，相信計算出來的加幅會符合經濟情況，未來亦不需要再經常爭拗如何釐定最低工資水平。他續指，現時工人薪金一般都遠高於最低工資水平，相信新機制下不會對飲食業構成很大壓力。