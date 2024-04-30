最低工資｜孫玉菡承認有加薪漣漪效應　但想給基層勞工「定心丸」

最低工資會由「兩年一檢」調整為「一年一檢」，並加入「可加不減」機制。勞工及福利局局長孫玉菡指，領取最低工資的正正是社會上最基層的勞工，應保障他們的薪酬不會過低，在通脹時維持購買力，通縮亦不會減薪。
孫玉菡表示，如果社會出現通脹應幫助基層勞工，分享經濟增長，維持他們的購買力；如罕有地出現通縮，亦應讓基層勞工「心定」，向他們提供「定心丸」，最重要知道不會減薪。對於近日行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人建議取消最低工資機制，孫玉菡回應指當年已經歷十分漫長的社會討論，而達成社會共識，協助基層勞工同時會平衡競爭力及發展，而香港競爭力是由多方面組成。
經濟衝擊下亦應保障基層勞工
對於「可加不減」機制在經濟環境欠佳時，會否過分加重僱主的負擔。孫玉菡強調會在實施此新檢討機制5年至10年後作檢討，並非「千秋萬世」。假設香港面對很大的「衝擊波」，出現龐大的負增長，甚至通縮，但考慮到正領取最低工資的勞工只佔0.6%，反問「咁大經濟衝擊下係咪應該保障佢？」，他評估過僱主可負擔到此開支。孫玉菡承認會帶來一定的加薪漣漪效應，不過市場一般聘請勞工的薪酬水平是高於最低工資水平，是由市場決定。
最低工資委員會主席王沛詩表示「如果環境好差點算？冇人知第日點」，但同意在最差的環境，應為最低議價能力的草根階層保持購買力。王沛詩感謝各方努力，指所有人都十分盡力，「本住你中有我、我中有你」而達到一致共識，形容是得來不易，她相信最新機制符合香港整體的最佳利益。