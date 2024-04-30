最低工資｜孫玉菡承認有加薪漣漪效應　但想給基層勞工「定心丸」

最低工資會由「兩年一檢」調整為「一年一檢」，並加入「可加不減」機制。勞工及福利局局長孫玉菡指，領取最低工資的正正是社會上最基層的勞工，應保障他們的薪酬不會過低，在通脹時維持購買力，通縮亦不會減薪。

孫玉菡表示，如果社會出現通脹應幫助基層勞工，分享經濟增長，維持他們的購買力；如罕有地出現通縮，亦應讓基層勞工「心定」，向他們提供「定心丸」，最重要知道不會減薪。對於近日行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人建議取消最低工資機制，孫玉菡回應指當年已經歷十分漫長的社會討論，而達成社會共識，協助基層勞工同時會平衡競爭力及發展，而香港競爭力是由多方面組成。