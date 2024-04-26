最低工資｜張宇人：削港競爭力不應再實施 斥屬政客「選舉收會員技倆」

工聯會、勞聯等多個工會早前發表「五一宣言」，提出最低工資時薪由40元上調至55元，認為最低工資「若連一個午餐都照顧不了，似乎在香港很難說得過去，很難向低薪『打工仔』交代」，不過行政會議成員、自由黨飲食界立法會議員張宇人認為最低工資會推高物價及削弱本港競爭力，倡不應該再實施。

不停推高物價 認為應由市場自行調節

張宇人今日(26日)在電視台節目直言「其實最低工資是不應該有」，認為這只是讓一些政客要去選舉、找工作、招收會員（的技倆），故經常不停說最低工資、標準工時，「講不完的」。他指現時只要看香港跟鄰近地區的競爭力，「邊度有得競爭？」，直言飲食業最大一項支出就是人工，「已經高至令我們的價錢(拉高)」。對於飯盒價格由以前二十多元加到如今數十元的高價，張宇人稱正是因為當時未有最低工資，現在工資推高物價，在這個情形下，只會越來越損失香港的競爭力。他指飲食業的顧客現在看到全都去了大灣區，認為最低工資應由市場自行調節。