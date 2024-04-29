最低工資｜消息：引入「可加不減」方程式　時薪或加1.8元至41.8元　勞方：大方向合理

法定最低工資水平於今年檢討，預料政府短期內將公布檢討最低工資水平機制的未來路向。今日(29日)有傳媒引述消息報道，指最低工資將引入「可加不減」方程式，若按方程式計算，今次最低工資將加1.8元至41.8元。

兩部分組成 包括消費物價指數及GDP數字

消息指，引入的「可加不減」方程式分兩部分組成，分別為甲類消費物價指數及本地GDP數字，具體計算方法是將去年GDP的變動，減過去10年GDP的平均變動，得出的數字再乘以0.2，數字若大過1便會封頂，之後再加去年甲類消費物價指數的變動。

其中計算甲類消費物價指數是反映通脹水平，而計算GDP則是回應勞工界多年的訴求，目的是共享經濟成果。若按照有關方程式，就算最終得出「負數」亦不會減最低工資，而是會自動變零，將最低工資水平凍結。

時薪調整仍待行會通過

至於今年最低工資將上調1.8元至41.8元，並將每年檢討一次，惟最終調整仍有待行會通過。

翻查資料，法定最低工資於2011年5月1日實施，對上一次調整是在2023年5月，當時時薪調升至每小時40元，政府早前已承諾半年內就去年10月最低工委員會遞交的檢討建議及報告作回應，即最遲今個月內要公布。近日，勞工界更提倡增加最低工資，由現時40元加至55元，惟行會成員、飲食界立法會議員張宇人則在電視節目上指出，最低工資削弱本港競爭力，不應該再實施。