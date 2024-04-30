最低工資｜行會接納一年一檢及引入「可加不減」方程式　實施5至10年後再檢討

【4月30日更新】政府今(30日)表示，行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平一次(一年一檢)；採用方程式以實行「一年一檢」，以及在實施上述新檢討機制五年至10年後作出檢討。 方程式分通脹及「經濟增長」因素 政府指，委員會建議的方程式包含兩個指標，分別通脹及「經濟增長」因素。前者確保法定最低工資的調整幅度將不低於整體甲類消費物價通脹，從而維持法定最低工資的購買力，保障基層僱員的就業收入。「經濟增長」因素可使法定最低工資的升幅在香港經濟表現較佳時(即最近一年的經濟增長高於最近10年的趨勢增長)適當地高於通脹。 首個按新檢討機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效。政府會確定實行新檢討機制的安排，並適時作出公布。此外，根據《最低工資條例》(第608章)的規定，行政長官將要求委員會於今年10月31日或之前提交下一份法定最低工資水平的建議報告。委員會建議的下一個法定最低工資水平將於2025年5月1日生效。

最低工資｜消息：行會通過檢討 包括一年一檢及引入「可加不減」方程式 【4月30日更新】今日(30日)有消息指，行會通過最低工資檢討方案，包括一年一檢及引入「可加不減」方程式，預料若按方程式計算，今次最低工資將加1.8元至41.8元。 【4月29日更新】法定最低工資水平於今年檢討，預料政府短期內將公布檢討最低工資水平機制的未來路向。今日(29日)有傳媒引述消息報道，指最低工資將引入「可加不減」方程式，若按方程式計算，今次最低工資將加1.8元至41.8元。 消息指，引入的「可加不減」方程式分兩部分組成，分別為甲類消費物價指數及本地GDP數字，具體計算方法是將去年GDP的變動，減過去10年GDP的平均變動，得出的數字再乘以0.2，數字若大過1便會封頂，之後再加去年甲類消費物價指數的變動。 其中計算甲類消費物價指數是反映通脹水平，而計算GDP則是回應勞工界多年的訴求，目的是共享經濟成果。若按照有關方程式，就算最終得出「負數」亦不會減最低工資，而是會自動變零，將最低工資水平凍結。 時薪調整仍待行會通過 至於今年最低工資將上調1.8元至41.8元，並將每年檢討一次，惟最終調整仍有待行會通過。 翻查資料，法定最低工資於2011年5月1日實施，對上一次調整是在2023年5月，當時時薪調升至每小時40元，政府早前已承諾半年內就去年10月最低工委員會遞交的檢討建議及報告作回應，即最遲今個月內要公布。近日，勞工界更提倡增加最低工資，由現時40元加至55元，惟行會成員、飲食界立法會議員張宇人則在電視節目上指出，最低工資削弱本港競爭力，不應該再實施。