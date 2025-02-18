最低工資｜行會通過40元增至42.1元 增幅5.25%最快5月實施

行政長官會同行政會議接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時40元調升至42.1元，增幅為2.1元或5.25%。政府將於星期五刊憲，並於下星期三提交立法會，如獲通過，經修訂的法定最低工資水平將於5月1日實施。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，最低工資委員會深入討論及擬定採用方程式的執行方案，並檢視方程式內各項指標的最新數據和評估相關影響。政府經審慎考慮，認為委員會已適當履行職能，委員會的建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。他又衷心感謝委員會主席王沛詩的卓越領導，以及全體委員的傑出貢獻。

政府於星期五憲報刊登《2025年僱傭條例（修訂附表9）公告》，公告修訂僱主須記錄僱員於某工資期內，總工作時數的每月金額上限。如就該工資期須支付予僱員的工資不少於每月17200元，僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期內的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的每月金額上限，將會與新的法定最低工資水平同日生效。 去年施政報告宣布政府會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於明年5月1日生效。