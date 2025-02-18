最低工資｜行會通過40元增至42.1元 增幅5.25%最快5月實施

行政長官會同行政會議接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時40元調升至42.1元，增幅為2.1元或5.25%。政府將於星期五刊憲，並於下星期三提交立法會，如獲通過，經修訂的法定最低工資水平將於5月1日實施。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，最低工資委員會深入討論及擬定採用方程式的執行方案，並檢視方程式內各項指標的最新數據和評估相關影響。政府經審慎考慮，認為委員會已適當履行職能，委員會的建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。他又衷心感謝委員會主席王沛詩的卓越領導，以及全體委員的傑出貢獻。
政府於星期五憲報刊登《2025年僱傭條例（修訂附表9）公告》，公告修訂僱主須記錄僱員於某工資期內，總工作時數的每月金額上限。如就該工資期須支付予僱員的工資不少於每月17200元，僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期內的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的每月金額上限，將會與新的法定最低工資水平同日生效。 去年施政報告宣布政府會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於明年5月1日生效。
王沛詩稱已盡量取得平衡 顧及經濟發展及競爭力
委員會主席王沛詩表示，委員會同意採用行政長官會同行政會議於去年4月30日通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。
委員會在檢討過程中詳細討論採用方程式的執行方案、檢視方程式內各項指標的最新數據，以及評估相關影響。
委員會相信新水平可在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力，符合法定最低工資的政策目標。
原文刊登於 香港電台