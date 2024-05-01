最低工資｜黃國指新機制可保障打工仔免受通縮影響 黃家和料業界壓力不大

行會日前通過最低工資檢討機制的建議，新機制下將由原本的「兩年一檢」改為「一年一檢」，並會引入「可加不減」方程式。有立法會議員認為，新的計算能提供參考機制，可加不減」機制亦能保障打工仔避免受通縮影響。有餐飲業人士亦認為，新的方程式使計算出來的加幅會符合經濟情況，未來亦能避免爭拗。

新機制下，方程式包含「甲類消費物價指數」及「本地生產總值」兩部分。調整幅度是將最近一年的本地生產總值增長率，減過去十年的平均增長率，乘20%，上限為1%，下限為零，再加整體甲類消費物價指數。工聯會理事長、立法會議員黃國出席電台節時表示，贊成新機制下最低工資的增幅不低於通脹，而引入「可加不減」機制亦能保障打工仔避免如金融風暴或沙士期間的通縮影響。他表示，新機制下的最低工資，時薪每年大約加1元，增幅不太理想；過去20年整個社會的工資增長是30%，故20%的比率屬於偏低，認為應改為30%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，新的方程式是勞資雙方都能接受的共識，相信計算出來的加幅會符合經濟情況，未來亦不需要再經常爭拗如何釐定最低工資水平。他續指，現時工人薪金一般都遠高於最低工資水平，相信新機制下不會對飲食業構成很大壓力。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示， 新機制相信是各方協商後的共識，惟沒有方程式是完全正確，相信將來社會或又再引起討論。