最佳公廁選舉2022｜山頂凌霄閣獲金獎 邊個廁格滿布糞便最惡劣？

廁所協會一如往年進行「最佳公廁選舉」，在全港十八區400多個不同廁所作實地調查。獲選為金獎的廁所是山頂凌霄閣公廁，銀獎由赤柱市政大廈公廁奪得，銅獎則由中環林士街多層停車場公廁奪得。協會讚揚，山頂凌霄閣公廁的衛生環境非常良好，符合「香港公廁設計及管理指引」的CASH要求，廁所內更安裝了四合一非接觸式概念洗手盆，既環保又方便使用者。

明日(19日)是世界公廁日，「2022香港最佳公廁選舉」最新結果出爐，廁所協會今日公布，2022年被選為最急待改善的公廁為上水龍運街公廁，而奪得金獎的是山頂凌宵閣公廁。

至於最急需改善公廁方面，分別為上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁及郊野公園流動公廁。其中上水龍運動公廁環境惡劣、馬桶旁有大量廁紙以及廁所臭氣熏天；天水圍公廁的一個廁格更布滿糞便，臭氣沖天。廁所協會主席蘇金標表示，巡查的廁所當中，六成廁所有改善，四成仍有待改善，而大多廁所出現的問題為管理問題，強調廁所有好的員工十分重要，當出現問題可以立刻解決。而評為較差的天水圍天河路公廁屬康文署。蘇金標表示，康文署公廁衛生情況較差，廁所資源不足，只是提供設施，不理會乾淨與否。

郊野公園旱廁衛生差多年未改善

蘇金標亦指，郊野公園有不少新廁所，其中發現大欖郊野公園的廁所多年來有待改善。他指，由於部分郊野公園屬旱廁，如與人流增加又缺乏清潔，就會造成衛生不理想的情況。多年以來仍未能根治，當中多個流動公廁更有設計不良的問題，包括沖廁設備失靈、糞便堆積、廁紙無法沖走等問題，建議配備自動清洗裝置。

點名康文署多年未有作為

香港廁所協會指，各政府部門間跟進公廁的衛生問題有參差，讚揚食環署和漁農署多年來一直在跟進公廁的衛生情況，但點名康文署在多年來未有任何作為，促請政府正視郊野公園流動公廁的問題。並促請政府正視及馬上跟進郊野公園流動公廁問題。