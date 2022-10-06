最富裕人工加6.3% 最貧者減薪逾兩成

疫情衝擊下，香港貧者愈貧富者愈富。樂施會分析統計處數據，將住戶入息中位數分為十等分，最貧窮的一成住戶今年首季的收入比2019年疫情前減少超過兩成，而最富裕的一成住戶就增加6.3%，兩者入息差距由34.3倍擴大至47.3倍。

樂施會分析政府統計處2019至2021年及今年第一季數據，住戶月入中位數較2019年整體跌幅2.4%，將住戶月入中位數分成十個等分最貧窮一成住戶今年第一季的收入，較疫情發生前下跌逾兩成；第二及第三等分亦下跌近一成。相反，第七至第十等分的住戶月入中位數有增幅，當中第七至第九等升1.2%至4.3%，最富裕的一成住戶收入升6.3%。

樂施會指，貧窮人士今年首季失業率約兩成六，比非貧窮人口高出超過8倍，62%貧窮失業人士為40歲或以上；四分一人失業超過半年。樂施會港澳台項目總監黃碩紅指，最低工資在2019年5月檢討後決定凍結，不少基層工人過去4年沒有調整薪酬，但過去3年消費物價持續上升，「代表變相減薪金，不只凍結，還有通脹，賺到的錢『縮水』。」

樂施會認為，最低工資對基層於疫後復元發揮重要作用。如最低工資落實一年一檢及建議增至每小時45.4元，最少能惠及近34萬低薪工人，覆蓋現時9%的整體僱員人數。樂施會建議政府進一步下調在職家庭津貼最低工時要求去到36小時，讓從事臨時工或散工的市民受惠。