最富裕與最貧窮群組收入差逾80倍 貧窮人口達139萬人

樂施會報告分析政府統計處首季數據，以家庭月入中位數50%以下定義貧窮線，即1人住戶月入5,000元以下；二人家庭為11,300元；四人家庭則為25,200元。報告指，在本年度第一季中，最貧窮的一成住戶家庭月入中位數為1,600元，與疫情前的3,500元相比，跌幅超過五成。不過，最富裕的一成住戶家庭月入中位數卻較疫情前上升近一成，達131,100元；兩者家庭收入差距達81.9倍，遠高於去年的52.7倍。

本港貧富懸殊加劇！樂施會發表香港貧窮狀況報告，指與疫情前相比，貧富差距擴大至近82倍。報告指出於今年度第一季，整體貧窮率達兩成，逾139萬人處於貧窮狀態，當中超過58萬為長者。該會指報告反映香港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重，建議政府重新制定貧窮線，以便精準扶貧，尤其應集中資源協助貧窮長者。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅分析，高收入家庭在疫後恢復較理想，收入有顯著增加；估計因高收入家庭一般教育水平高，職業又以專業人士為主，每年薪資調整會帶動收入增長；家庭又或多於一人工作，因此家庭經濟狀況較佳。

黃碩紅亦指出，香港貧窮住戶數目於今年第一季增至61萬，而當中26萬為獨老及雙老貧窮住戶，與2019年相比，貧窮獨老戶大升近五成；雙老戶則增55.3%，兩者合共佔貧窮住戶逾四成。

黃碩紅稱，因獨老及雙老貧窮住戶無工作收入及子女供養，加上強積金計劃始於2000年，長者透過計劃儲蓄的金錢亦不多，令他們的經濟狀況拮据，拉低整體貧窮人口收入。在「一升一跌」的情況下，貧富差距進一步擴闊。