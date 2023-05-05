最少3間小學「派0班」 聖嘉祿學校欠1人開班

具69年歷史的聖嘉祿學校，由於小一自行派位收生只有15人，尚欠一人才達到16人的「開班線」，周二接獲教育局通知新學年將獲「派0班」，當局亦已通知根據「自行分配學位」獲取錄的學生家長，重新選擇學校參與「統一派位」。

再有小學下學年未獲教育局批准開辦小一。堅尼地城聖嘉祿學校因小一收生欠一人，未達16人的「開班線」，下學年獲教育局「派0班」，經自行派位獲取錄的學生亦要重新選擇學校。該校校長對當局決定感失望和無奈，指有學生早前因「封關」而趕不及從內地來港報讀，新一個學年學校將會再次申辦小一。

校長對決定感失望無奈

聖嘉祿學校校長李永佳向傳媒表示，疫情期間少了學生來港就學，學校亦有在學學生的弟妹擬一併入讀，惟無奈早前因「封關」未能趕在限期前從內地來港報名。李永佳又說，學校早前已跟教育局交涉和上訴，但對方重申按現行機制，不能計算截止日期後取錄的學生。他形容，周二接到最終決定後「其實都真係幾失望同埋無奈」。

有該校家長認為，教育局應向全體家長交代「派0班」安排和原因，又指對經自行收生獲取錄的學生不公平。另一家長指，原本打算安排正就讀幼稚園的稚子，日後與姊姊一同就讀聖嘉祿學校，「如果冇(小一)都冇辦法」。李永佳指，學校暫不考慮與其他學校合併；該校昨傍晚發聲明，強調停辦下學年小一並非殺校，再下一學年仍可再參加小一派位。

連同聖嘉祿學校，下學年最少有3間小學小一獲「派0班」，包括長洲錦江小學和黃大仙獻主會溥仁小學。錦江小學昨發通告透露，上月已向教育局申請新學年開辦私立小一班級，當中辦學團體中華基督教會長洲堂會全額資助全級小一生，甚至「作了最壞打算」全額資助他們至小三。學校相信下學年成功申辦小一的機會極高，正待教育局月中回覆。

長洲錦江小學已申辦私立小一

錦江小學並稱，如2024/25年入讀小一的人數要求達到教育局要求，全校將會回復政府資助。該校通告亦引述原已獲取錄的小一學生家長，指收到長洲其他小學邀請入讀，校方指不便評論其他學校做法，但認為做法反映有關學校仍有剩餘學位，「家長也不愁沒學位，因此何時去叩門都可以。」