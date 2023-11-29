最少60人受騙涉80萬元 東瀛遊斥假FB專頁猖獗

禤國全(左二)稱，虛假專頁的旅遊產品價錢低得不合理，但的確具吸引力；右一為林明淼。(李睿哲攝)

旅行社東瀛遊自今年7月起，接連在社交網站Facebook被盜用頭像、圖片等詐騙，截至昨日已發現最少108個偽冒專頁，其間東瀛遊接獲逾2萬宗顧客查詢，更收到約60名受害人主動告知受騙，涉款逾80萬元，最大一宗涉及3.6萬元的英國曼徹斯特雙人來回商務機票。

東瀛遊執行董事禤國全直斥假專頁情況持續猖獗，部分粉絲數目更比真專頁多，舉報後很快亦死灰復燃。他形容，騙徒會用「很sexy」的價錢，兼以「最後幾個位」、「唔俾錢就冇」等句子，促使受害人盡快過數，包括半島酒店包三餐、住宿和18分鐘直升機維港遊只需700元、四季酒店自助餐售300至400元，「價錢低得唔合理但真係吸引。」