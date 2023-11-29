最少60人受騙涉80萬元 東瀛遊斥假FB專頁猖獗

旅行社東瀛遊自今年7月起，接連在社交網站Facebook被盜用頭像、圖片等詐騙，截至昨日已發現最少108個偽冒專頁，其間東瀛遊接獲逾2萬宗顧客查詢，更收到約60名受害人主動告知受騙，涉款逾80萬元，最大一宗涉及3.6萬元的英國曼徹斯特雙人來回商務機票。
東瀛遊執行董事禤國全直斥假專頁情況持續猖獗，部分粉絲數目更比真專頁多，舉報後很快亦死灰復燃。他形容，騙徒會用「很sexy」的價錢，兼以「最後幾個位」、「唔俾錢就冇」等句子，促使受害人盡快過數，包括半島酒店包三餐、住宿和18分鐘直升機維港遊只需700元、四季酒店自助餐售300至400元，「價錢低得唔合理但真係吸引。」
觀察發現逢周末大肆宣傳
東瀛遊內部近月抽調15名員工專責解答假專頁相關查詢，包括總經理(自由行及同業銷售)林明淼，他表示騙徒8月主要以東瀛遊疫情下約3,000元的酒店宅度假產品招徠；其後就轉攻澳門酒店連「特別途徑」預留的演唱會套票，至最近改為雙人商務機票優惠。他指出，初步發現騙徒在周三至五會醞釀假專頁，待周末便大肆宣傳「出擊」。
將向Meta發律師信
另外，東瀛遊自8月起已多次向Facebook申請俗稱「藍剔」的官方認證勳章，惟一直無果直至日前傳媒廣泛報道，而取得「藍剔」後的首4日亦有6個新的假專頁出現。東瀛遊呼籲消費者，不要把款項轉帳至私人名義的戶口，他們只會以公司帳戶收款。
東瀛遊將向Facebook母公司Meta發律師信，要求對方關注假專頁情況，原本亦要求清晰交代申請「藍剔」的條件。東瀛遊今年8月已就事件報警，警方回覆指已接獲相關報案，正積極跟進調查，並聯絡相關機構和人士以提供資料。