最後一部配備潛望鏡九巴退役 車長︰難忘與乘客隔鏡交流

坐巴士上層右邊「車頭位」透過潛望鏡偷望巴士車長，或是部分人的童年回憶，但這份情懷將只能在腦海內「回味」。最後一輛配備潛望鏡的巴士昨晚由樂富開往觀塘碼頭後正式「榮休」，入職逾20載的資深車長表示難忘與小朋友「隔鏡」交流，但認為新款巴士全數改用的閉路電視監控，更有助全面觀察上層情況。

潛望鏡自七十年代引入到香港巴士，當年九巴推行「一人控制」模式，車廂內不再設售票員和車務助理，於是在車內加裝潛望鏡，讓車長在駕駛室透過上方的探孔視察上層車廂情況。入職逾20年的資深車長、九巴學院總導師李錦輝憶述「隔鏡」趣事，「有時一抬頭望鏡，就見到小朋友同我哋打招呼，其實都好得意」。

對於「潛望鏡」巴士全數退役，李錦輝坦言感可惜，但指潛望鏡受鏡子反射角度限制，需要車長移動遷就角度才能看到整個上層，故多在停車時才會望。至於新款巴士的閉路電視角度全面，且安裝在司機位錶板附近，更有助全面觀察上層情況。

最後一部配備潛望鏡的九巴，是屬俗稱「短豬」的富豪超級奧林比安10.6米型號，除配有潛望鏡外，下層部分左右兩旁座椅為遷就機件位置而改為橫排擺放，落車門向車內打開，這些設計均在新款巴士難得一見。