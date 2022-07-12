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2022-07-12 10:45:00

最後機會｜港鐵MTR Mobile下午2時抽獎送全年免費車票　即睇參加方法

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為慶祝香港回歸25周年，港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有獎」抽獎活動。(MTR Mobile截圖)

為慶祝香港回歸25周年，港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有獎」抽獎活動。(MTR Mobile截圖)

慶祝香港回歸25周年，港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有」抽活動，由6月28日起至7月12日一連三個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽，每次送出2.5萬份獎品，合共送出7.5萬份奬品，包括每次送出25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。未能獲的「MTR Mobile」用戶，亦可獲100分MTR積分，並可繼續參加下一次抽

抽獎日期及時間：

  • 第1次：2022年6月28日(星期二)下午2時至4時
  • 第2次：2022年7月5日(星期二)下午2時至4時
  • 第3次：2022年7月12日(星期二)下午2時至4時

參加方法：

  • 於以上指定時段登入MTR Mobile並進入抽頁面，然後按「立刻抽」。

品包括：

  • 港鐵全年免費車票(每次送出25份，合共75)
  • 港鐵免費本地單程車程(每次送出5,000份，合共15,000)
  • 港鐵商場HK$50電子禮券(每次送出2,000份，合共6,000)
  • 港鐵車站商店HK$20電子禮券(每次送出2,000份，合共6,000)
  • 港鐵HK$10車費折扣優惠(每次送出15,975份，合共47,925)

每個抽獎日限抽一次  結果即時頁面公布

港鐵提醒，每名登記用戶於每個抽獎日只限抽獎一次，於整個抽獎期內只可獲獎一次。若抽中獎品，得獎結果會即時於頁面公布，未能得獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下次抽獎。

在「MTR Mobile」頁面上按「我的獎賞」，然後「禮遇」一欄選擇「一拍有獎」，再按「進入抽獎頁面」在指定時間即可參加大抽獎。(MTR Mobile截圖)

在「MTR Mobile」頁面上按「我的獎賞」，然後「禮遇」一欄選擇「一拍有獎」，再按「進入抽獎頁面」在指定時間即可參加大抽獎。(MTR Mobile截圖)

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