最快下周二入市區 運輸署收逾700申請 合格粵車獲「FT」字頭香港車牌

「粵車南下」本月9日起接受合資格廣東私家車申請，成功完成審核及預約後，最快可於本月23日凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多3日。運輸署至今收到逾700宗申請，正在審核中，之後粵車入港前將獲分配及安裝「FT」字頭的香港車牌，以及須為「易通行」增值。

每輛南下粵車須在內地合資格查驗中心驗車，經運輸署批准才能來港，車上已安裝「易通行」車輛貼及香港車牌。易通行帳戶設定自動繳費方式或增值，以便付隧道費；而香港車牌現階段會統一用「FT」字頭加上阿拉伯數字的車牌組合，日後每次申請均使用同一車牌。