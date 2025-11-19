最新失業率回落至3.8% 孫玉菡︰部分行業面對經濟轉型挑戰

政府公布最新勞動人口臨時數字，經季節性調整後，失業率由7至9月的3.9%輕微回落跌至8至10月的3.8%，就業不足率則維持在1.6%不變。與7至9月比較，零售、住宿及膳食服務業，專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，地基及上蓋工程業，以及金融業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

政府公布最新失業率為3.8%，比對上一次公布下降0.1百分點，零售、住宿及膳食服務業、專業及商用服務業(不包括清潔)等有較明顯跌幅；就業不足率則維持在1.6%不變。勞工及福利局長孫玉菡表示，最新失業率輕微下跌，反映勞動市場保持穩定，但部分行業仍面對經濟轉型的挑戰。

總就業人數由7至9月的367萬4,500人降至367萬2,700人，減少約1,800人；同期總勞動人口減少約7,800人降至382萬2,300人。失業人數則由15.56萬人減至14.96萬人，跌約6,000人；就業不足人數則微升，由6萬人增至6萬800人。

勞工及福利局長孫玉菡表示，最新失業率輕微下跌，反映勞動市場保持穩定；又認為香港經濟穩健擴張，加上營商氣氛改善及消費信心回升，會為勞工市場帶來支持。但部分行業仍面對經濟轉型的挑戰。

孫玉菡在社交網頁補充指，整體失業率略為改善，正值轉型的餐飲服務業，屬輸入勞工較多行業，其失業率由6.8%回落至6.4%。他強調，有意經補充勞工優化計劃申請輸入侍應生及初級廚師的僱主，於9月中起須符合一些新規定後，輸入相關申請的獲批人數大減，加上本地求職者較以往為多，申請宗數明顯回落，由今年第二季每月平均近500宗，下降至上月約260宗。另外，截至10月，完成招聘會的1,116個空缺錄得168次即場面試，僱主向68人提出聘用，但63人拒絕，近半原因包括輪班、夜班或地點偏遠。他強調勞工處嚴格審批每宗輸入勞工申請，只有在確定僱主未能聘得本地勞工填補空缺後，才容許輸入勞工。