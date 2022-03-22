最新抗疫路線圖 暫緩全民檢測 取消禁飛令 3階段放寬限聚 4.21恢復晚市堂食

本港第五波疫情經歷「驚濤駭浪」，特首林鄭月娥昨交代未來數個月的抗疫路線圖及時間表，其中已擾攘一個月的「全民強制檢測」暫緩推行，但若時機合適及條件具備會再考慮。她又指航空熔斷安排已不合時宜，決定下月起取消，並放寬相關隔離安排(見另文)。小學、幼稚園下月19日恢復面授課。至於現行多項嚴厲的社交距離措施會維持至下月20日，會在「疫情沒出現反彈跡象並持續呈下降趨勢」前提下，分3階段逐步放寬，即最快於4月21日，晚市堂食可至晚上10時及4人一枱，健身中心、美容院及宗教處所等重開。
林鄭月娥形容，過去一個月本港經歷「驚濤駭浪」的疫情發展，但引述專家稱疫情高峰已經過去，並已呈下降趨勢，新冠病毒即時繁殖率已跌至不足0.5，即每名患者可傳染少於0.5人，近日核酸檢測陽性比例明顯下跌，上周四及五(17日及18日)更跌穿10%，形容是「可喜」的現象。惟她提到污水監測的病毒含量過去兩日稍為反彈，而圍封檢測發現的個案亦沒有明顯減少。
林鄭月娥稱，因本港疫情仍然嚴峻，絕大部分現行社交距離措施不會放寬，將延續至4月20日，而在疫情持續呈下降趨勢的前提下，將於4月21起，以3個月分3個階段逐步放寬社交距離措施(見表)。首階段將讓部分表列處所重開、限聚令放寬至4人、取消跨家庭聚會限制、批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人一枱等；但酒吧、康文署轄下泳灘等則第二階段才重開，同時晚市堂食至凌晨12時、8人一枱，並會放寬郊野公園、戶外跑步佩戴口罩規定。至第三階段、即約6月，將盡量放寬餘下處所限制，但仍要使用「安心出行」、「疫苗通行證」、限聚人數、佩戴口罩等作為基本要求。
被問到會否提早放寬部分較低風險的社交措施，林鄭月娥坦言「對唔住喇，係冇空間」，又謂市民對每天新增逾萬宗確診感到麻木，但實際上仍對整體社會帶來很大風險和壓力，呼籲市民繼續給予耐心。
香港餐飲聯業協會會長黃家和形容政府做法過緊，料對舉辦宴會、婚宴的酒樓及大型處所構成頗大困境，建議首階段可讓食肆放寬至6人一枱。香港酒吧業協會理事陳慶則不滿酒吧於第二階段方可重開，質疑酒呢和餐廳均售賣相同食物和酒水，酒吧卻受不公平對待。
林鄭：內地專家指本港社區動員力較弱
政府上月22日首次表明計劃在本月推行全民強制檢測，消息一度引發民間的搶購潮，經一個月多次傳出不同版本的強檢安排後，林鄭月娥昨終宣布暫緩全民強檢。她解釋，一旦落實全民檢測將是「史無前例、前所未有的大規模」，而且需實施一定限制人員流動的配套，考慮到本港及內地專家意見，認為推行全民檢測必須考慮時機，在現階段疫情高位下不適宜投放大量資源在這項全民核酸檢測。
她又提到，內地專家來考察後認為香港社區組織「動員」能力較弱，無法做到內地「不漏一戶的徹底性」，並指日前圍封檢測行動有大廈高達16%住戶沒有接受檢測，另有大廈近三成人沒有應門，認為即使有法律基礎亦無法確保所有人接受檢測，或難以達成全民篩查的根本性目標。
她透露，政府原來估計為720萬人檢測需設500個檢測站，每日運作14小時，每3天為1個周期，每天有240萬人受檢，每天所需人手多達8萬人，但沒有提及所涉開支。她稱若時機合適及條件具備，會再考慮是否推行全民檢測。對於社會仍有聲音要求實行，認為只要「有心做就做到」，她指「經過如此緊密的評估、沙盤推演，甚至每一個程序去走，發覺一點都不簡單。」並強調防疫必須要以最小代價達致最大防控效果，期望該批人也要反思。