最新抗疫路線圖 暫緩全民檢測 取消禁飛令 3階段放寬限聚 4.21恢復晚市堂食

本港第五波疫情經歷「驚濤駭浪」，特首林鄭月娥昨交代未來數個月的抗疫路線圖及時間表，其中已擾攘一個月的「全民強制檢測」暫緩推行，但若時機合適及條件具備會再考慮。她又指航空熔斷安排已不合時宜，決定下月起取消，並放寬相關隔離安排(見另文)。小學、幼稚園下月19日恢復面授課。至於現行多項嚴厲的社交距離措施會維持至下月20日，會在「疫情沒出現反彈跡象並持續呈下降趨勢」前提下，分3階段逐步放寬，即最快於4月21日，晚市堂食可至晚上10時及4人一枱，健身中心、美容院及宗教處所等重開。

林鄭月娥形容，過去一個月本港經歷「驚濤駭浪」的疫情發展，但引述專家稱疫情高峰已經過去，並已呈下降趨勢，新冠病毒即時繁殖率已跌至不足0.5，即每名患者可傳染少於0.5人，近日核酸檢測陽性比例明顯下跌，上周四及五(17日及18日)更跌穿10%，形容是「可喜」的現象。惟她提到污水監測的病毒含量過去兩日稍為反彈，而圍封檢測發現的個案亦沒有明顯減少。 林鄭月娥稱，因本港疫情仍然嚴峻，絕大部分現行社交距離措施不會放寬，將延續至4月20日，而在疫情持續呈下降趨勢的前提下，將於4月21起，以3個月分3個階段逐步放寬社交距離措施(見表)。首階段將讓部分表列處所重開、限聚令放寬至4人、取消跨家庭聚會限制、批准食肆晚市堂食至晚上10時及恢復至4人一枱等；但酒吧、康文署轄下泳灘等則第二階段才重開，同時晚市堂食至凌晨12時、8人一枱，並會放寬郊野公園、戶外跑步佩戴口罩規定。至第三階段、即約6月，將盡量放寬餘下處所限制，但仍要使用「安心出行」、「疫苗通行證」、限聚人數、佩戴口罩等作為基本要求。

被問到會否提早放寬部分較低風險的社交措施，林鄭月娥坦言「對唔住喇，係冇空間」，又謂市民對每天新增逾萬宗確診感到麻木，但實際上仍對整體社會帶來很大風險和壓力，呼籲市民繼續給予耐心。 香港餐飲聯業協會會長黃家和形容政府做法過緊，料對舉辦宴會、婚宴的酒樓及大型處所構成頗大困境，建議首階段可讓食肆放寬至6人一枱。香港酒吧業協會理事陳慶則不滿酒吧於第二階段方可重開，質疑酒呢和餐廳均售賣相同食物和酒水，酒吧卻受不公平對待。