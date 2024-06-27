最新私樓售價指數報305.9點 撤辣效應退 兩月升勢終

樓市撤辣效應有減退跡象。差估署今年5月私人住宅樓價指數報305.9點，按月跌1.2%，中止兩個月升勢，首5個月累計跌1.73%；私樓租金指數則報189點，比上月升1%，創近4年半新高。有分析相信，今個月的差估署指數會繼續下調，亦有指最快第四季才會有轉機。

差估署最新數據顯示，上月私人住宅樓價指數報305.9點，較上月的309.7點跌1.2%，連升兩個月後表現回軟。各類戶型樓價指數均呈現跌勢，其中1,076方呎或以下的中小型單位(A、B及C類)報307.2點，按月跌1.25%，1,077或以上方呎的大型單位(D及E類)就報278.3點，按月跌1.17%。