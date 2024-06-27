最新私樓售價指數報305.9點 撤辣效應退 兩月升勢終

樓市撤辣效應有減退跡象。差估署今年5月私人住宅樓價指數報305.9點，按月跌1.2%，中止兩個月升勢，首5個月累計跌1.73%；私樓租金指數則報189點，比上月升1%，創近4年半新高。有分析相信，今個月的差估署指數會繼續下調，亦有指最快第四季才會有轉機。
差估署最新數據顯示，上月私人住宅樓價指數報305.9點，較上月的309.7點跌1.2%，連升兩個月後表現回軟。各類戶型樓價指數均呈現跌勢，其中1,076方呎或以下的中小型單位(A、B及C類)報307.2點，按月跌1.25%，1,077或以上方呎的大型單位(D及E類)就報278.3點，按月跌1.17%。
租金方面，整體私樓指數報189點，比上月的187.1點升1%，為2019年12月報189.7點以來新高；細分中小型單位和大型單位分別升1%和0.3%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，撤辣效應近期漸見減弱，樓市由興奮期步入正常期，又稱受息口持續高企、美國延遲減息等因素，影響保守買家入市決定，中原城市領先指數最新報143.38點，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。此外，他表示本月至今僅錄約五百多宗一手樓成交，料全月可錄約七百多宗，有鑑於成交宗數持續下跌，料本月的差估署指數會繼續下調。
第四季情況若理想 樓價或止跌橫行
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價一如預期倒跌，料在目前利淡因素較強下會持續回軟，最快第四季才有轉機，預期本月情況相若。他指，視乎第四季的息口最新走向和專才入市力度、速度，如情況理想樓價有機會止跌橫行，否則全年有機會累跌6%至8%。