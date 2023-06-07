最新資訊 抽機票 免費按摩 香港國際旅遊展下周會展出發

暑假是港人旅遊旺季，但疫情三年，不少「去慣去熟」的旅遊景點變化不少。一年一度的「香港國際旅遊展」於本月15至18日在會展舉行，來自約50個國家和地區、逾400個參展商，將展出當地最新旅遊資訊，場內亦會舉行抽機票活動和具當地文化特色的表演，如即場提供免費泰式按摩服務。主辦機構預期6萬人次入場，約為疫前的七成半。

活動有來自日本、韓國、波蘭、中國內地(約20個省份)約50個國家和地區、逾400個參展商參與，30%為新參展，將有近90場講座及民俗表演等活動；旅遊展亦聯同多個業界夥伴設不同旅遊主題特別展，如香港深度(文化)遊展區，主題包括工匠及老店、活化農村、香港天空之鏡等。主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成表示，展覽規模比去年倍增，業界對本年的旅遊展充滿信心，惟今年規模較疫情前「還有20%要追」，暫回復到2019年約八成。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬指，自2月初本港與內地全面通關後，5月來港旅客突破一千萬人次，為疫情前的六成，形容旅遊業「係真真正正踏上復常嘅道路」。她又提到，疫情後，香港人的旅遊習慣改變和提升，如更多市民更為著重旅遊體驗和傾向自由行，故旅遊資訊流通日趨重要。

楊淑芬續指，現時業界人手只有疫情前的五至六成，但要應付本港復甦的旅遊業，仍需要多三成人力資源，人力資源仍然是香港旅遊業面對的一大問題。楊又提到，本地深度遊將是香港旅遊業的其中一個重要發展方向，並透露旅遊業議會正計劃培訓本地深度遊及文化古蹟旅遊相關導遊人才。

「香港國際旅遊展2023」一連4日，首1.5天(15日至16日上午)僅供預先登記的業內人士憑卡片進場；之後時間，公眾可憑八達通付費入場(16日為30元，17至18日為20元)。