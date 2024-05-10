會員資料庫疑遭黑客入侵　六福珠寶：已報警展開調查 (更新)

六福珠寶回覆查詢指，非常重視客戶私隱，已展開調查，包括向警方報案及通報私隱專員公署，並聘請專家檢視是否出現客戶資料外泄，事件成因與及有否接獲黑客通知仍在調查，暫時未能確認是否真正出現客戶資料外泄，正式公告會盡快發出。

本港再有機構懷疑遭受黑客入侵並公開資料。商台今日(10日)報道，香港著名珠寶金行六福珠寶，其會員資料庫疑被駭，並放上暗網放售，涉及外洩的資料包括本地和內地會員的姓名、出生日期、住址、身份證號碼、手機號碼等。

涉500萬名會員資料 黑客索價 2.5萬泰特幣

據了解，黑客在一個海外網站出售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，聲稱有關資料庫有500萬名會員資料，並要求2.5萬泰特幣，現折合約19.5萬港元，報道指已向有關集團和私隱署查詢。

報道引述一名受影響的客戶指，對資料外洩感到驚訝，又聲稱至今仍未收到六福珠寶的通知，擔心自己的資料會遭人盜用。

翻查網上資料，現時六福珠寶會員計劃按累積消費額分為四級，當中「銀卡會員」會籍毋須消費，不設限期，其後按累積消費依次升級為「白鑽會員」、「彩鑽會員」和「金鑽會員」，全部有限期2年。