會展活動回復八成半 東盟東南亞展商增 梅李玉霞：明年定可百分百回歸

疫後復常，各大型展覽活動及國際會議均重臨香港。香港會議展覽中心有限公司董事總經理梅李玉霞表示，本年首9個月的活動數量已回復至疫情前八成半，35年歷盡高低起跌，她相信沒有過不了的難關。訪問當天正值亞太區美容展舉辦中，望着會場內外如水人潮，她自信滿滿地道：「2024年一定可以百分百回歸。」

自公司於1988年成立以來，已舉辦逾5萬場活動，接待逾1.3億觀眾，作為大型展覽的專業搞手，梅李玉霞對香港展覽業的前景充滿信心。她表示，由於航空公司運力尚未恢復，加上其他服務行業「痊愈」需時，故年初時預計下半年生意可回復至疫情前七成，惟數字最終令人喜出望外。

她指，本年首9個月各項活動種類總數已回復至2019年的85%，觀眾數目則回復至八成，較預期理想。每年約有110個展覽在會展舉辦，其中約70個為B2B的商貿展覽，70個商貿展覽今年已全部重回香港，個別展覽在疫情期間曾移師到新加坡，中港通關後已重回香港。

梅李玉霞觀察到，疫後來自東盟及東南亞的參展商明顯上升，其中東盟參展商佔海外參展商21%，較疫情前增2.5%；東南亞參展商佔33%，更增加6%。她相信，港府官員出訪當地作宣傳及推廣，起一定作用。為了顯示香港的「好客之道」，公司亦推出多款清真飯餐，冀令展商賓至如歸。她期望，隨着航空公司運力恢復，可吸引更多歐洲客人重返香港。