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2023-11-20 04:30:49
日報

會展活動回復八成半 東盟東南亞展商增 梅李玉霞：明年定可百分百回歸

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香港會議展覽中心有限公司董事總經理 梅李玉霞

梅李玉霞對明年展覽業有信心。

疫後復常，各大型展覽活動及國際會議均重臨香港。香港會議展覽中心有限公司董事總經理梅李玉霞表示，本年首9個月的活動數量已回復至疫情前八成半，35年歷盡高低起跌，她相信沒有過不了的難關。訪問當天正值亞太區美容展舉辦中，望着會場內外如水人潮，她自信滿滿地道：「2024年一定可以百分百回歸。」

文、圖：朱慧恩

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自公司於1988年成立以來，已舉辦逾5萬場活動，接待逾1.3億觀眾，作為大型展覽的專業搞手，梅李玉霞對香港展覽業的前景充滿信心。她表示，由於航空公司運力尚未恢復，加上其他服務行業「痊愈」需時，故年初時預計下半年生意可回復至疫情前七成，惟數字最終令人喜出望外。

她指，本年首9個月各項活動種類總數已回復至2019年的85%，觀眾數目則回復至八成，較預期理想。每年約有110個展覽在會展舉辦，其中約70個為B2B的商貿展覽，70個商貿展覽今年已全部重回香港，個別展覽在疫情期間曾移師到新加坡，中港通關後已重回香港。

梅李玉霞觀察到，疫後來自東盟及東南亞的參展商明顯上升，其中東盟參展商佔海外參展商21%，較疫情前增2.5%；東南亞參展商佔33%，更增加6%。她相信，港府官員出訪當地作宣傳及推廣，起一定作用。為了顯示香港的「好客之道」，公司亦推出多款清真飯餐，冀令展商賓至如歸。她期望，隨着航空公司運力恢復，可吸引更多歐洲客人重返香港。

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會展業經歷三年冰河時期，但團隊未有偷懶，梅李玉霞表示，除一直與客戶保持聯繫外，亦積極翻新會展中心的設施，包括加入多媒體設施，更換天花防火設施、冷氣製冷系統等。

不憂新加坡或大灣區競爭

來自世界各地的參展商及觀眾重回香港，而新一份施政報告提及會在灣仔北興建新會展設施，但預料落成需時，她坦言，「預計短、中期都較為吃力」，舉例上月舉辦的秋季燈飾展，要徵用停車場作展場，展覽用地或是展覽設施的短缺對香港展覽業發展是一大問題。

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反觀內地地大物博，鄰近新加坡又是競爭對手，但梅李玉霞不擔心香港地位遭動搖。因香港辦展覽的營運效率、服務水準等，以至良好的營商環境，使香港成為參展商的落腳點。

梅李玉霞透露，接下來續有各類展覽及國際會議舉辦，包括將於月底舉行的Nintendo Live 2023 Hong Kong及香港國際製冷展2023等；國際大型會議方面，則有第16屆亞太玻璃體視網膜學會大會、第26屆國際商事仲裁理事會大會等。

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