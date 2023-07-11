會展為61個無障礙洗手間安裝新警報系統　確保訪客得到適時協助

會展新警報系統利用人工智能分析

會展表示，場地內其中10個無障礙洗手間，已率先安裝「人工智能緊急意外警報系統」。該警報系統，可偵測無障礙洗手間內使用者的姿體動作是活躍/靜止、坐下/跌倒等狀態，透過人工智能分析動態參數， 識別是否有意外發生。當偵測到有人在洗手間內跌倒時，警報系統會在5秒內發出警報，相關員工可透過手機或平板電腦的軟件獲得訊息和掌握意外發生的位置，以立刻趕到現場提供協助，同時保安控制室同時亦會收到系統警報，以便增援及更好把握搶救黃金時間。

此外，人工智能緊急意外警報系統」亦可提供濕度、溫度和空氣質素等數據，有助監測洗手間情況和有需要時調整清潔頻率，為訪客提供更佳的服務，增加營運效率。會展指出，此套設備已被部份公立醫院所引入。

會展「人工智能緊急意外警報系統」圖片：