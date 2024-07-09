會展總站車長因停車位置爆口角 城巴︰正展開內部調查 (更新)

在寸金尺土的香港，巴士總站空間也十分有限。網上流傳短片顯示，灣仔會展站巴士總站有數名車長因泊位問題發生激烈口角，其間更有人激動指向對方，幸獲在場其他巴士公司職員阻止和調停。據網上消息，事緣有車長返抵總站後，發現所屬月台再次被其他路線的巴士佔用，繼而與同事發生口角。
【7月9日更新城巴回應】
城巴發言人回覆《am730》查詢時指，周日（7日）下午約2時30分，有車長於會展站公共運輸交匯處懷疑因停車位置問題與其他車長發生口角，城巴已即時就事件展開內部調查，強調非常重視員工紀律，若發現有人違反員工守則，將啟動紀律處分。
事發會展站巴士總站1M線月台
流傳的第一段短片可見，拍片一方先指出現場已有貼紙標明該月台為1M線使用，並以「多謝」回敬對方的粗口指罵。對方其後質問「部車唔×擺得啊」，又向其他車長澄清「我從來冇諗過玩嘢」。片中多人各自以粗言穢語作出回應，亦見有其他員工幫忙分隔兩人及調停。
▼兩名車長在1M線月台互相指罵▼
調停職員：「做咗工作先」
第二段短片就聽到有人批評該名男車長「唔係第一次」，他當時正與另一名女車長聯手，繼續激動地指罵同事，包括以普通話高呼「大家都幫你」、「拿手機拍嗎？我現場拍你」，其間有調停的職員勸諭雙方「做咗工作先」、「做咗嘢先」，片段至此結束。
▼多人在總站分隔爭執雙方▼
爭執或緣於月台屢遭其他車佔用
另一條車Cam影片則顯示，一輛相信是1M線的巴士駛入總站後，前方所屬月台已泊有3輛巴士，包括最少兩輛8P線巴士。綜合網上消息和留言後，未知這是否影片內爭執的起源，「1M返到去會展總站俾幾架8P頂住咗入唔到坑，跟住爭執就係咁樣發生。」