會展總站車長因停車位置爆口角 城巴︰正展開內部調查 (更新)

在寸金尺土的香港，巴士總站空間也十分有限。網上流傳短片顯示，灣仔會展站巴士總站有數名車長因泊位問題發生激烈口角，其間更有人激動指向對方，幸獲在場其他巴士公司職員阻止和調停。據網上消息，事緣有車長返抵總站後，發現所屬月台再次被其他路線的巴士佔用，繼而與同事發生口角。

【7月9日更新城巴回應】

城巴發言人回覆《am730》查詢時指，周日（7日）下午約2時30分，有車長於會展站公共運輸交匯處懷疑因停車位置問題與其他車長發生口角，城巴已即時就事件展開內部調查，強調非常重視員工紀律，若發現有人違反員工守則，將啟動紀律處分。

事發會展站巴士總站1M線月台

流傳的第一段短片可見，拍片一方先指出現場已有貼紙標明該月台為1M線使用，並以「多謝」回敬對方的粗口指罵。對方其後質問「部車唔×擺得啊」，又向其他車長澄清「我從來冇諗過玩嘢」。片中多人各自以粗言穢語作出回應，亦見有其他員工幫忙分隔兩人及調停。

▼兩名車長在1M線月台互相指罵▼