會展舉行第39屆香港國際珠寶展　劉克斌：氣氛較預期熱鬧

由香港貿發局主辦的第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，是全面復常後的首輪大型商貿展覽，昨日起一連5日，於假灣仔香港會議展覽中心舉行。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，珠寶展是年度盛事，展覽氣氛比預期更熱鬧。
除口罩「笑面迎人」增促成交易機會
劉克斌在一個電台節目中表示，珠寶展是年度盛事，行內人士趨之若鶩，他們不只想做生意，更希望重遇合作伙伴，了解行業新技術和材料等。而政府昨日起全面撤銷口罩令，參展商和入場人士均可除口罩「笑面迎人」，增加促成交易的機會。
入場參觀人士以內地人為主
劉克斌指，今年珠寶展的本地及海外參展商各佔大約一半，本地珠寶廠家絕大部份都有參展，另外有約10間專門做零售生意的珠寶店參與。他形容，展覽氣氛比預期更熱鬧，辦證入場的人士一度要輪候逾1小時，昨日入場參觀的人士以內地人為主，指近10年本港與內地珠寶界往來漸趨頻繁，改變了以往外國參觀者佔多的趨勢。
他認為，今次展覽是業界復常的第一步，預料下屆反應會更踴躍。他又指，展覽業在復蘇階段，的確有人手不足問題，例如要重聘搭建展覽攤位的人員，他們未必熟悉工序，工作進度可能較慢，但希望各界包容，形容是各行業復常都要面對的困難。