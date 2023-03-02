會展舉行第39屆香港國際珠寶展　劉克斌：氣氛較預期熱鬧

由香港貿發局主辦的第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，是全面復常後的首輪大型商貿展覽，昨日起一連5日，於假灣仔香港會議展覽中心舉行。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，珠寶展是年度盛事，展覽氣氛比預期更熱鬧。

除口罩「笑面迎人」增促成交易機會

劉克斌在一個電台節目中表示，珠寶展是年度盛事，行內人士趨之若鶩，他們不只想做生意，更希望重遇合作伙伴，了解行業新技術和材料等。而政府昨日起全面撤銷口罩令，參展商和入場人士均可除口罩「笑面迎人」，增加促成交易的機會。