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2023-03-02 12:03:43

會展舉行第39屆香港國際珠寶展　劉克斌：氣氛較預期熱鬧

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會展舉行第39屆香港國際珠寶展　劉克斌：氣氛較預期熱鬧

會展舉行第39屆香港國際珠寶展　劉克斌：氣氛較預期熱鬧。（貿發局圖片）

由香港貿發局主辦的第39屆香港國際珠寶展第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，是全面復常後的首輪大型商貿展覽，昨日起一連5日，於假灣仔香港會議展覽中心舉行九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，珠寶展是年度盛事，展覽氣氛比預期更熱鬧。

除口罩「笑面迎人」增促成交易機會

劉克斌在一個電台節目中表示，珠寶展是年度盛事，行內人士趨之若鶩，他們不只想做生意，更希望重遇合作伙伴，了解行業新技術和材料等。而政府昨日起全面撤銷口罩令，參展商和入場人士均可除口罩「笑面迎人」，增加促成交易的機會。

入場參觀人士以內地人為主

劉克斌指，今年珠寶展的本地及海外參展商各佔大約一半，本地珠寶廠家絕大部份都有參展，另外有約10間專門做零售生意的珠寶店參與。他形容，展覽氣氛比預期更熱鬧，辦證入場的人士一度要輪候逾1小時，昨日入場參觀的人士以內地人為主，指近10年本港與內地珠寶界往來漸趨頻繁，改變了以往外國參觀者佔多的趨勢。

他認為，今次展覽是業界復常的第一步，預料下屆反應會更踴躍。他又指，展覽業在復蘇階段，的確有人手不足問題，例如要重聘搭建展覽攤位的人員，他們未必熟悉工序，工作進度可能較慢，但希望各界包容，形容是各行業復常都要面對的困難。

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