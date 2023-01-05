會計師行料政府財赤逾千億 倡續派發消費券退稅

政府將於下月22日公布新一份財政預算案。會計師行羅兵咸永道指，預料香港特區政府在2022/23財政年度將錄得1,090億元的財政赤字，是近10年內第二高，較政府原先預期的563億元的赤字，增加約九成四。該行建議政府新一年度繼續派發消費券及退稅。
羅兵咸永道的最新預測，整體財政收入為6,810億元，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,348億元，稍低於政府原先預計的2,472億元；整體印花稅收入將錄得950億元，較預期低16%；全年度賣地收入為800億元，較原先預計的1,200億元低33%。預計的7,900億元整體支出總額與原先預測的8,073億元相若。該行亦推算，截至明年3月底止，財政儲備為8,481億元。
為幫助企業和市民走出「疫」境及提升香港的競爭力，羅兵咸永道建議政府繼續提供2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%寬減，並提高上限至每宗25,000元；將所有免稅額提高至少10%；建議將居所貸款利息扣除上限提高到每個課稅年度15萬元，並將最長扣除期延長至25年。
羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，隨著多個主要國家及地區陸續放寬旅行限制，很多市民港外遊，12月份本地零售銷售不如預期理想。為提振消費意欲及刺激香港零售市道，建議政府新一年度續派發消費券，金額約3,000至5,000港元，分三期派發。政府應支援零售商提升其產品及服務質素，降低成本，提高本港零售商的競爭力；同時亦可提供更多激勵措施，鼓勵零售商將客戶群擴展至大灣區，增加收入。