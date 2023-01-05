會計師行料政府財赤逾千億 倡續派發消費券退稅

政府將於下月22日公布新一份財政預算案。會計師行羅兵咸永道指，預料香港特區政府在2022/23財政年度將錄得1,090億元的財政赤字，是近10年內第二高，較政府原先預期的563億元的赤字，增加約九成四。該行建議政府新一年度繼續派發消費券及退稅。

羅兵咸永道的最新預測，整體財政收入為6,810億元，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,348億元，稍低於政府原先預計的2,472億元；整體印花稅收入將錄得950億元，較預期低16%；全年度賣地收入為800億元，較原先預計的1,200億元低33%。預計的7,900億元整體支出總額與原先預測的8,073億元相若。該行亦推算，截至明年3月底止，財政儲備為8,481億元。

