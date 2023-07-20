會計界人手短缺嚴重 30%公司欠兩成員工

香港多個行業面對人才短缺。香港上市公司審核師協會(PIEAA)調查發現，逾30%參與調查的事務所人員短缺達兩成，超過六成正積極做招聘工作。調查又顯示，愈來愈多員工注重工作與生活平衡。協會表示，目前行業各個層級均欠缺人手，期望政府能把會計行業一併納入「人才清單」。

協會於去年10月至本年2月訪問逾313名會計從業員及學生，結果顯示，對僱主期望中，「工作與生活平衡」為最重要的考慮因素(61%)；其次為「職業發展」(58%)。調查亦發現，相比起以往注重公司的品牌，現今的僱員更為重視「合理工時」及「彈性工作時間」，分別佔58%及42%，而「僱主品牌」只位列第8，佔39%。

協會主席陳錦榮表示，移民並非導致人才短缺的主因，現時年輕從業員更注重工作與生活平衡，以及薪酬，認為行業是時候趁機會審視上述因素，改善工作環境，以吸引更多新血入行及挽留人才。

政府早前推出「高才通」計劃及「擴大人才清單」以吸引專才來港，但協會副主席盧華基指，「高才通」集中高端人才，惟「最嚴重的缺口是中低層」，認為「高才通」未必能即時解決問題。陳錦榮稱，「人才清單」中未有列入會計行業，認為政府制訂清單時未有全面考慮行業狀況，故希望政府把會計界別納入清單，舒緩行業人手短缺狀況。