會「思考」的大廈？ Neuron by Arup 節能減碳建構智慧建築

假如建築物擁有「腦袋」，毋須物管人員下達指令，能夠因應物業設施實時運作情況，為建築物室內環境自動判斷出，最佳能源效益和使用者舒適度的平衡狀況。這種「人性化」的智慧建築，技術是否僅外國專享？來自Arup、總部設於香港科學園的Neuron Digital，首席技術官Mark Chen並不認同，「我們自主開發的Neuron智慧建築控制系統，就是要打破物業持有人往外求助的傳統，提供較高成本效益選擇，讓業主加快部署。」透過Neuron的普及應用，他期望長遠能建立區內標準，適用於香港和大灣區，以至亞洲不同建築。

Neuron智慧建築控制系統源於領先城市規劃與工程顧問的奧雅納(Arup)，並於去年在Arup及中國智慧城市數碼基建技術供應商一奇集團合資下，以Neuron Digital作獨立企業營運，負責將Neuron系統推廣普及。Mark介紹Neuron是將建築環境的專業知識，結合數位對映等技術整合到單一平台。「Neuron利用5G和物聯網(IoT)技術，從設備和系統中收集即時『感知數據』，簡單如溫度、濕度、空氣質素等，並使用BIM建築信息模擬技術，通過雲端運算將複雜資訊以後台面板視覺化呈現出來。」他指系統既可以監測系統，又能從設施運作狀況即時反饋回應，自動向物管前線推送建議和行動，猶如建築物的「數碼大腦」。「Neuron利用人工智能和機器學習技術來分析海量數據，改善和自動化運營及維護工作，可降低建築營運能耗約8至15%。」他續說，系統基於AI技術，可應用於小至建築物本身，大至拓展到社區甚至城市層面。

太古坊一座和南豐AIRSIDE率先應用

現時Neuron設有建築、健康、碳排和城市4個模組，可供使用者因應不同應用場合，自訂不同功能，全面監測和管理建築在能源使用、室內環境和碳排放等方面的表現。Mark表示，推出至今全港已有約500幢建築採用此智慧建築控制系統，連同內地項目，系統共連接多達40萬個設備，每日能處理高達6,000萬條數據。他舉出兩個地標性例子，「太古地產轄下的旗艦級商廈太古坊一座，總建築面積接近100萬平方呎，是全港首幢採用AI與數位對映digital twin驅動的大樓，技術將整幢建築的內外環境，以立體虛擬模型呈現出來，作建築的生命周期管理。」系統能自動分析、監控設施性能和能源消耗，有助物管人員的日常維護工作。「Neuron的趨勢分析能預測能源需求，像太古坊一座的冷負荷預測值跟實際用量相差不到5%，成功為物業減省15%能源消耗。」至於應用於南豐地產位於啟德的地標式AIRSIDE，則應用了碳排模組，實時監控設備運作狀況、記錄及計算碳排放數據，實施預測性維護及工作排程。更為建築獲得國際權威性WiredScore樓宇通訊和SmartScore智慧樓宇的最高鉑金級證書。

系統易於部署 未來進駐大灣區

Neuron為業主、物管營運與維護人員，以至市政機構創造出數據驅動、更智慧的決策模式。Mark坦言市面不乏類似的智慧建築系統，但不少是求助於外國出品，或缺乏後續顧問支援，難以因應時代轉變而改良升級，長遠不合時宜，制約建築發展。「現實是不少物業擁有多於一個技術供應商的物管系統，有些是迭代出來，各自並不兼容互通，無法有效管理。然而Neuron採取像『app stores』自行增減應用的場景，方便使用者根據需要逐步部署。」他還預告Neuron即將進駐香港科學園深圳分園，冀加速深圳以至大灣區的科技發展，將智慧建築和基建設計、建造和維護，提升到全新水平。