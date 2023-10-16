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2023-10-16 19:48:11

月食｜本港10.29出現月偏食　天文台預告下次月食要等兩年

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本港10月29日凌晨將出現月食。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港10月29日凌晨將出現月食。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港上空本月29日凌晨將出現月偏食。香港天文台指，今次月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞月食過程，面向西方而沒有障礙物的地點亦適合觀賞月食。

月偏食食分只有約0.13

天文台指，今次月食在當日凌晨1時59分開始，食甚時間為凌晨4時14分，月偏食現象分為月出、半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終。這次月偏食的食分只有約0.13，即食甚時月球有13%左右的直徑進入地球本影。

在月食當日凌晨，香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組，將會聯合網上直播是次月食過程。香港天文台指，下一次香港可以觀看到的月食，為2025年9月7日出現的月全食。

本港10月29日凌晨將出現月偏食。(香港天文台圖片) 本港10月29日凌晨將出現月偏食。(香港天文台圖片)
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10月29日本港月偏食詳情

日期 時間 現象 仰角 方向(方位角)
10月28日(星期六) 17:25 月出 -1度 東北偏東(78度)
10月29日(星期日) 01:59 半影食始 60度 西南偏西(258度)
03:35 初虧 39度 西(270度)
04:14 食甚 30度 西(274度)
04:54 復圓 21度 西(277度)
06:29 半影食終 1度 西北偏西(285度)
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