月食｜本港10.29出現月偏食　天文台預告下次月食要等兩年

香港上空本月29日凌晨將出現月偏食。香港天文台指，今次月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞月食過程，面向西方而沒有障礙物的地點亦適合觀賞月食。
月偏食食分只有約0.13
天文台指，今次月食在當日凌晨1時59分開始，食甚時間為凌晨4時14分，月偏食現象分為月出、半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終。這次月偏食的食分只有約0.13，即食甚時月球有13%左右的直徑進入地球本影。
在月食當日凌晨，香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組，將會聯合網上直播是次月食過程。香港天文台指，下一次香港可以觀看到的月食，為2025年9月7日出現的月全食。
10月29日本港月偏食詳情
|日期
|時間
|現象
|仰角
|方向(方位角)
|10月28日(星期六)
|17:25
|月出
|-1度
|東北偏東(78度)
|10月29日(星期日)
|01:59
|半影食始
|60度
|西南偏西(258度)
|03:35
|初虧
|39度
|西(270度)
|04:14
|食甚
|30度
|西(274度)
|04:54
|復圓
|21度
|西(277度)
|06:29
|半影食終
|1度
|西北偏西(285度)