有傳新議員食飯「借尿遁」唔埋單　李世榮主動澄清｜Ray Online

政界人士不時都會同記者食飯交流，近日有傳媒報道話有多名新議員分別應約出席傳媒飯局，期間都談笑風生，但去到飯局尾段遲遲唔主動舉手埋單。當記者提出差唔多要起程工作嗰陣，議員更搶先去洗手間，結果一去冇回頭，要一班記者夾錢埋單。報道又話政圈內盛傳，呢幾位議員嘅「借尿遁」行為已經唔係第一次喎。報道冇開名，不過透露其中一個「借尿遁」嘅議員係「L君」。

何俊賢同農友食飯，發文抽水。(何俊賢FB)

李世榮主動澄清

因為姓氏符合「L君」嫌疑嘅民建聯立法會議員李世榮，就主動喺社交網站澄清，佢話最近冇約記者食飯，不過久唔久都會同記者食飯聚聚，有時佢約，有時記者約，最重要大家夾到時間。至於佢會唔會埋單，就話同佢食過飯嘅記者就清楚啦。

同屬民建聯嘅漁農界立法會議員何俊賢就發文「抽水」，佢話今日落元朗辦事處工作，撞到農友，對方話非常關心北部發展同埋米魚塘路向，擔憂塘戶嘅未來，所以要出嚟「酬酢」一下。何俊賢仲補多句話，最重要係今日農友話請客，咁佢就唔使「借尿遁」啦。