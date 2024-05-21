有內地生假學歷讀碩士 200人要補交證明　港大經管學院：全面調查及追究涉事中介

內地社交平台小紅書流傳香港大學經濟及工商管理學院有內地學生憑偽造學歷入讀碩士生課程，近日被學院要求補充本科背景信息及遞交成績單，牽涉人數約200人。港大經管學院回應傳媒查詢時證實，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，亦發現坊間某些中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況。經管學院譴責該等不誠實行為，院方已即時展開全面調查，如果發現證據確鑿，將採取行動，包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作，追究涉事的中介。

校方決定展開調查，並將調查範圍擴大至整個學院，要求學生在本月5日前補交學士學位大學所發出的成績單，200名學生受影響，據指或會擴大調查至其他學院。(網上圖片)

有中介提供「保錄取」服務 校方與執法機構合作追究

教育局回覆表示，教資會資助大學在處理入學申請事宜上具備豐富經驗，設有嚴謹的程式評審不同學歷或背景的申請，以甄選最優秀的學生，並且絕不容許不誠實或不當行為。大學會根據既定機制就入學申請過程中出現的不當行為，採取紀律處分，並會向執法機構舉報涉嫌違法的行為。

網傳校方追查碩士生抄襲揭發

網上流傳指，一名碩士生懷疑抄襲他人功課，加上有違紀行為，引起校方懷疑，並要求相關學生提交學士學位課程的成績表，但對方未能及時提交，校方決定展開調查，並將調查範圍擴大至整個學院，要求學生在本月5日前補交學士學位大學所發出的成績單，200名學生受影響，據指或會擴大調查至其他學院。