有利吸人才 !! 港澳人才簽注擴至 長三角 京津冀 增羅湖皇崗等口岸刷臉通關

國家移民局宣布，將於明日實施10項移民和出入境管理服務政策措舉，涉及港澳台人員來往等。當中包括擴大往來港澳人才簽注政策試點實施範圍，至最新的長三角和京津冀地區全域，以至全國所有自由貿易試驗區，符合條件者可申請簽注，多次往來香港，每次可停留不超過30天，有效期最長5年。此外，為促進河套深港科技創新合作區深圳園區的跨境流動，符合條件者可申辦3年多次往來港澳的人才簽注，申請時毋須提交人才證明。其他政策還包括在羅湖等內地口岸，應用人臉識別智能「刷臉」通行。 國家移民局昨宣布，在北京、上海和粵港澳大灣區的基礎上，在長三角、京津冀地區全域，以及全國所有自由貿易試驗區，實施往來港澳人才簽注政策。於上述區域工作的內地傑出人才、科研人才、文教人才、衛建人才、法律人才及其他人才，可憑相關人才證明，申辦有效期1至5年不等的多次往來港澳人才簽注，每次停留不超過30天。

河套深圳園區內地人才可獲3年多次往來簽注 此外，在河套深港科技創新合作區深圳園區的科研院所、科技創新企業等機構工作的內地人才，經備案後可獲簽發3年多次有效往來港澳人才簽注，申請時免提交人才證明。新措施亦允許新興、初創企業首年度免納稅辦理往來港澳商務備案，對高新技術、高端製造等重點企業機構往來港澳人數名額「予以傾斜」；亦會在皇崗和福田口岸設置合作區專用通道，允許深圳園區內企業機構工作人員，經福田保稅區一號通道入出境。同時亦為重大項目、重要活動等須緊急進出合作區的人員提供預約通關服務；同時為運輸科研物資進出合作區車輛開設綠色通道。



尚海龍：增加人才來港定居機會 高才通人才服務協會創會會長、現任選委界立法會議員尚海龍表示，以往相關人才來港時，只可以停留較短時間，若要再來港便要再次辦理通行證簽注；現時相關便利措施實施後，每次最多可停留一個月，可有效促進科研或其他相關領域人才的合作。他又認為，如相關人才有意在港定居，措施便利他們了解香港生活條件，增加他們日後定居香港的意欲。對於河套園區的便利措施，尚海龍認為，可有效支持科研人才，隨時來到香港園區；又期望日後可發展至以人臉識別通關，進一步打通河套園區。 經濟學者李兆波認為，上述措施有助促進人才流動，便利他們來港工作。但他認為，除非他們停留較長時間，否則除了航空公司能夠受惠外，其他如酒店和零售業等，未必有太大受惠。不過，他相信，對於來自長三角的人才，他們留港過夜的機會會較高。

