有外傭疑墮貸款陷阱 倘拒還款或牽連僱主受滋擾威嚇

有外傭懷疑墮入貸款陷阱，甚至牽連僱主受害。有外傭疑向網上財務公司僅作諮詢及提供資料後，財務公司隨即存入款項，要求兩周後連本帶利還款。有拒絕還款的個案，懷疑被貸款公司利用他們提供的僱主家庭照，捏造成色情照片，威脅僱主代償還相關款項。

如外傭不還款 人工智能偽造僱主不雅照

民建聯立法會議員梁熙與部分受害僱主舉行記者會，有僱主代表引述個案說，懷疑受騙外傭是經網上向一間境外財務公司作諮詢及提供資料，之後銀行戶口便收到財務公司一筆款項。金額一般為港幣2000元，兩星期後連本帶利倍升至4800元。如果外傭不還款，外傭及僱主便受到不同手段的威嚇及追債滋擾，包括住所被淋紅油、受言語恐嚇，以至用人工智能偽造僱主的不雅照片，恐嚇將照片寄到不同網站等。