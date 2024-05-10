有家長指Little Frog周二稱沒停業同日晚上通知無課堂

連鎖英語補習學校Little Frog懷疑結業，協助家長的屯門區分區委員會委員、實政圓桌地區總幹事莊豪鋒說，本星期二起接獲家長求助，他們希望聯絡到負責人，並透過警方、海關及消委會爭取退款，已提醒家長報案時需要預備相關文件或證明等。

有家長已繳交8000多元學費

莊豪鋒在節目《千禧年代》表示，聽聞有家長已繳交8000多元學費，有關個案涉及兩名學生，有家長昨日收到補習社通知，將根據學號次序陸續安排退款，得悉暫時有兩、三名家長獲退回幾百元，最多的一名獲退款980元。