有家長指Little Frog周二稱沒停業同日晚上通知無課堂

連鎖英語補習學校Little Frog懷疑結業，協助家長的屯門區分區委員會委員、實政圓桌地區總幹事莊豪鋒說，本星期二起接獲家長求助，他們希望聯絡到負責人，並透過警方、海關及消委會爭取退款，已提醒家長報案時需要預備相關文件或證明等。
有家長已繳交8000多元學費
莊豪鋒在節目《千禧年代》表示，聽聞有家長已繳交8000多元學費，有關個案涉及兩名學生，有家長昨日收到補習社通知，將根據學號次序陸續安排退款，得悉暫時有兩、三名家長獲退回幾百元，最多的一名獲退款980元。
補習社拖欠職員兩個月薪酬
莊豪鋒又透露，有導師昨日收到補習社通知不用上班，而補習社拖欠職員兩個月薪酬是事實，或已觸犯法例，正協助聯絡破欠基金墊支款項，並提醒職員查詢本身強積金戶口，僱主有否入帳，莊豪鋒認為，教育局可以加強審視補習社情況，例如有否為強積金供款或有否交租等。
有家長陸續獲安排退款
有家長在同一節目表示，每個月繳交3906元，本星期二下午曾向職員詢問，對方表示沒有停業消息，但同日晚上收到通知暫時沒有課堂，日後補堂再通知，但當日下午已經陸續聽到天水圍、元朗及將軍澳補習社的家長表示接獲通知不用上堂，大家都希望收到退款。另一名家長表示，得知有其他家長陸續獲安排退款，他認為作為一間註冊教育公司，沒有想到會出現這個情況，事前亦並無任何先兆。
原文刊登於 香港電台