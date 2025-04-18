有廠商稱關稅影響美國市場　加快以「香港製造」產品供應內地市場

中美貿易戰影響下，除了在內地設廠、出口美國市場的港商受影響，有在香港和美國設廠的港商亦受波及。

廠商會副會長陳家偉接受香港電台訪問表示，旗下保健食品集團在美國和香港都有智能生產線，原材料來自美國、南美洲和歐洲。很多使用中國原料的美國市場同行，可能會轉用其他地方的原材料，預計會推高價錢，相信美國生產成本至少上升兩成。

他指出，美國總統特朗普（Donald Trump）的行為影響很多中國人生計，內地消費者對美國生產產品的喜好減低，集團部分產品是透過國有企業經營的跨境電商平台而非一般貿易途徑出口內地，本月已有幾千件產品的訂單被取消，由於電商平台與關稅無關，因此認為是政治因素所致。