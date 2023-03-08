有意見促加密檢查醫院　林哲玄倡減不必要次數　讓勘察更詳細認真

公立醫院近期接連有意外發生或曝光，醫管局日前宣布成立委員會，檢討醫療儀器及設施的保養維修情況。有意見認為應加密檢查醫院，委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄接受本報查詢時表示，雖然醫院清空一間病房作全面檢查非難事，但直言經常移動病人未必是好事，加上「為做而做」只會浪費金錢、人力、物力，並增加勘察員工的壓力，反建議「不如調轉唔使做咁密，但做詳細啲。」 每幢建築均面對維修保養挑戰 林哲玄表示，全港43間醫院有新有舊，質疑醫管局是否只跟隨屋宇署指引安排檢查，而沒有一套適合醫院、較深入的檢查方案，包括有否拆開每個假天花檢查。他指，全港每幢建築物都正尋求好方法維修和保養，這不止是醫院的挑戰。

倡減檢查次數增認真程度 現時在周日或公眾假期等沒有非緊急手術的日子，醫院有足夠病床轉移病房的病人，以進行病房大清潔，他建議院方可藉此進行深入的維修和保養，但強調不能因做得不足而加密檢查，「對病人員工未必安全咗，但維修工人壓力反而大咗」，認為次數需要合理安排，「不如唔好做3次俹簁，而做一次認真做嘅檢查。」 至於醫療儀器方面，林哲玄指它們的生產商都會提供既定保養規則，加上儀器更換次數比重建建築物密，相信只要找出問題的源由，從源頭着手便不需擔心安全問題，但承認在公眾觀感上「接二連三有嘢跌令人震驚」。