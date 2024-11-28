有汗出冇糧出｜建造業總工會：約2000工人遭拖糧 涉款逾三億

建造業自7月份至今連續發生多宗欠薪事件，香港建造業總工會今日（28日）表示，多個地盤的工人或二判被無理拖欠2至7個月不等的薪金，初步統計逾2,000人受影響，涉款高達3億元薪金及工程費，最近40年之最，欠薪地盤由私人工程開始蔓延至工務工程。工會擔心若地產市道沒有明顯改善，明年「有汗出冇糧出」情況恐有增無減，促請政府處理。
建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，7月起收到「密集式」求助，涉23宗大型工程，涉案金額約1.6億元，包括9宗工務工程。建造業總工會理事長周思傑相信，拖糧個案多是與經濟環境有關，指目前地產市道仍相對低迷，私人工程量減少，早前亦有大型老牌建築商清盤，連帶影響行業的銀行信貸和物料輸送安排等，導致很多大判或二判的資金鏈都出現問題。各地盤欠薪欠糧共通點都是大判、二判或三判以資金周轉困難為由，聲稱無法支付工友薪金，將經濟壓力轉嫁給工友。
只與判頭口頭合約 追討難上加難
周思傑表示行業有不少陋習，導致僱主不時會拖欠薪金，雖然《僱傭條例》已訂明相關行為屬違法，但法例未能發揮足夠阻嚇力，加上工友一般文化水平有限，對法例缺乏認識，只與判頭達成口頭合約，並沒簽訂勞工合約，導致追討權益難上加難。他指仍在審議階段的《建造業付款保障條例》，將有助僱主周轉，一旦僱傭雙方在糧款上有糾紛，工友可按上訴機制加快追討，但不代表工友薪金得到保障，仍可能有僱主出不到糧。
勞工界立法會議員梁子穎表示，部分工程的工人雖討回薪金，惟總承辦商仍扣留工程費，若公屋工程停工，最終會影響到落成進度，長遠影響輪候公屋的市民，促請政府設法解決。
雖然政府已推動「付款保障條例」和欠薪刑事化，但工會認為，現行罰則未能有效阻止不良僱主違法行為，法例震懾力不足。為解決欠薪問題，總工會建議設立第三方資金信用平台，以確保工資發放穩定；並要求業主和發展商加強審查分判商的財務狀況。同時，應提高工人對僱傭條例的認識，推動簽訂標準合約，以杜絕「口頭合約」造成的權益漏洞。