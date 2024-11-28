有汗出冇糧出｜建造業總工會：約2000工人遭拖糧 涉款逾三億

工友向香港建造業總工會求助，要求能夠拿回應得的薪金及工程費用，若果地產市道沒有明顯改善，總工會擔憂拖欠薪金或糧款的情況，只會有增無減。(香港建造業總工會提供)

建造業自7月份至今連續發生多宗欠薪事件，香港建造業總工會今日（28日）表示，多個地盤的工人或二判被無理拖欠2至7個月不等的薪金，初步統計逾2,000人受影響，涉款高達3億元薪金及工程費，最近40年之最，欠薪地盤由私人工程開始蔓延至工務工程。工會擔心若地產市道沒有明顯改善，明年「有汗出冇糧出」情況恐有增無減，促請政府處理。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，7月起收到「密集式」求助，涉23宗大型工程，涉案金額約1.6億元，包括9宗工務工程。建造業總工會理事長周思傑相信，拖糧個案多是與經濟環境有關，指目前地產市道仍相對低迷，私人工程量減少，早前亦有大型老牌建築商清盤，連帶影響行業的銀行信貸和物料輸送安排等，導致很多大判或二判的資金鏈都出現問題。各地盤欠薪欠糧共通點都是大判、二判或三判以資金周轉困難為由，聲稱無法支付工友薪金，將經濟壓力轉嫁給工友。