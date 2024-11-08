有汗出冇糧出｜東涌公屋地盤大判拖糧2000萬 工人堵塞入口抗議 房署保證月底前收薪金(有片)

東涌一公屋地盤近百名工人今日（11月8日）早上9時拉起寫有「有汗出冇糧出」橫額追薪。香港建造業總工會表示，接到工人求助，東涌第100區公屋地盤（迎東邨旁）大判欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。有二判判頭因大判拖糧，自行墊付300萬元支薪，工聯會立法會議員梁子穎已前往現場調停，要求房屋署及大判盡快解決事件。
房署稱沒拖欠總承建商款項
總工會下午再發文指現時情況並沒有明顯好轉，形容有關地盤屬於房屋署轄下，房屋署總工程師今午到場，稱房署沒有拖欠總承建商款項，而涉事大判至今仍然未有回應。現場可見部份工人情緒激動，擬舉橫額前行，有人稱「企咗成日喇」，需由建造業總工會及警員介入調停。
總工會傍晚表示在各方協助下，房屋署保證工人將在11月底前收到薪金，及後工人和平散去，事件暫告一段落。
房委會表示，高度重視東涌100區公營房屋發展項目地盤工人欠薪事件，總承建商精進建築有限公司已派人到達現場了解情況，房屋署總建築師亦赴現場協助處理。房委會強調，一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題，房屋署高層要求總承建商積極處理問題，目標是在11月解決工人欠薪問題。房委會高度重視工人權益，會密切留意事態進展並與總承建商妥善解決工人薪金問題。
逾250人受影響 涉不同工種
有工人於現場自製「房屋署東涌精進100(區) 有汗出無糧出」橫額示威，高喊「房署地盤，無良精進，有汗出冇糧出」，又用水馬封鎖地盤出入口。總工會於社交平台表示，有工人情緒激動堵塞路口，警方已到達現場調停，又指主承建商態度惡劣，事態可能會進一步擴大。
總工會權益團隊即時派員到場支援工友，密切留意事態發展，並呼籲如有地盤工人遇到拖欠薪金事情，即時聯絡總工會。總工會期望「有汗出，有糧出」，要求承建商盡快支付拖欠多月的薪金。
泥井工9月起被拖糧 「我們都要養家人」
泥井工人邱先生表示，由9月開始拖糧，實在逼於無辦法才示威：「我們都是一家之主，等著工資交租養家人，影響很大。最後的結果是沒有交代，一分錢都收不到，大家在無辦法下出去其他地方開工。」
翻查資料，精進建築有限公司為東涌第100區的公屋地盤的總承建商，項目預計建成單位數目為5200個。