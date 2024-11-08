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2024-11-08 16:02:22

有汗出冇糧出｜東涌公屋地盤大判拖糧2000萬 近百工人堵塞入口抗議(有片)

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位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝)

位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝)

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東涌一公屋地盤近百名工人今日（11月8日）早上9時拉起寫有「有汗出冇糧出」橫額追薪。香港建造業總工會表示，接到工人求助，東涌第100區公屋地盤（迎東邨旁）大判欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。有二判判頭因大判拖糧，自行墊付300萬元支薪，工聯會立法會議員梁子穎已前往現場調停，要求房屋署及大判盡快解決事件。

房署稱沒拖欠總承建商款項

總工會下午再發文指現時情況並沒有明顯好轉，形容有關地盤屬於房屋署轄下，房屋署總工程師今午到場，稱房署沒有拖欠總承建商款項，而涉事大判至今仍然未有回應。現場可見部份工人情緒激動，擬舉橫額前行，有人稱「企咗成日喇」，需由建造業總工會及警員介入調停。

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位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(香港建造業總工會) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(香港建造業總工會) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(香港建造業總工會) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(香港建造業總工會) 位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(香港建造業總工會)

逾250人受影響 涉不同工種

有工人於現場自製「房屋署東涌精進100(區) 有汗出無糧出」橫額示威，高喊「房署地盤，無良精進，有汗出冇糧出」，又用水馬封鎖地盤出入口。總工會於社交平台表示，有工人情緒激動堵塞路口，警方已到達現場調停，又指主承建商態度惡劣，事態可能會進一步擴大。

總工會權益團隊即時派員到場支援工友，密切留意事態發展，並呼籲如有地盤工人遇到拖欠薪金事情，即時聯絡總工會。總工會期望「有汗出，有糧出」，要求承建商盡快支付拖欠多月的薪金。

翻查資料，精進建築有限公司為東涌第100區的公屋地盤的總承建商，項目預計建成單位數目為5200個。

 

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