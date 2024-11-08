有汗出冇糧出｜東涌公屋地盤大判拖糧2000萬 近百工人堵塞入口抗議(有片)

位於東涌一公屋地盤（迎東邨旁）主承建商欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。(蘇文傑攝)

東涌一公屋地盤近百名工人今日（11月8日）早上9時拉起寫有「有汗出冇糧出」橫額追薪。香港建造業總工會表示，接到工人求助，東涌第100區公屋地盤（迎東邨旁）大判欠下工人9月至10月薪金，受影響工人有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元。有二判判頭因大判拖糧，自行墊付300萬元支薪，工聯會立法會議員梁子穎已前往現場調停，要求房屋署及大判盡快解決事件。

房署稱沒拖欠總承建商款項

總工會下午再發文指現時情況並沒有明顯好轉，形容有關地盤屬於房屋署轄下，房屋署總工程師今午到場，稱房署沒有拖欠總承建商款項，而涉事大判至今仍然未有回應。現場可見部份工人情緒激動，擬舉橫額前行，有人稱「企咗成日喇」，需由建造業總工會及警員介入調停。