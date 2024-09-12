有泳會疑違規轉讓公眾泳池泳線　何敬康引述康文署稱已加強巡查

新民黨立法會議員何敬康表示，就有泳會租用公眾泳池泳線後，懷疑違規私下轉讓予另一泳會使用，以及泳線抽籤圍標等問題，與康文署會面，他引述康文署在會上指，知悉有關情況，已加強巡查及監管，又說未來會引用科技識別系統，減少有關情況出現。針對抽籤圍標問題，何敬康表示，會上達成共識，將來會每個泳會申請將限區限次數，無註冊泳手的泳會不可參加，而競賽屬會亦可參與抽籤，至於實施日期仍有待落實。

研究將現時的「歷史分」取消 不再計泳會的年資

另外，就泳總有關計分制度的改革，何敬康說，與泳總開會討論後，未來計分制將調整，研究將現時的「歷史分」取消，即不再計泳會的年資，相信此舉將有效處理不活躍泳會的問題。而在競賽屬會晉升為觀察屬會亦會優化，有關註冊泳手的要求，將不再以人數為標準，改為以成績作為標準。何敬康希望，泳總在10月開會時通過有關安排。