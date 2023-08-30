有片｜不滿落馬洲巴士客滿「飛站」　35歲長髮女「人肉截巴士」被捕 (更新)

有關女子「人肉」阻礙巴士離開的影片在社交平台流傳，長約20秒。影片可見在新田一個巴士站，一名身穿黑衣黑裙的長髮女子張開雙手，不讓一輛滿座的九巴開走，該巴士是去落馬站的B1線。當時有一名婦人走出馬路，嘗試勸阻黑衣女子惟不果，無奈之下唯有獨自走回路邊。

現代人生活急速，許多時或因上不到巴士而大發雷霆，早前網上流傳影片顯示，一名長髮女子在落馬洲新田公共運輸交匯處，懷疑不滿一輛巴士因客滿而未有停車，不惜「人肉」阻礙巴士離開，惹來網民熱議。警方今日(30日)表示，調查後在昨午約12時半於屯門富泰邨一單位拘捕一名35歲姓李女子，涉嫌在公眾地方或交通造成阻礙。

候車乘客不值行為爆粗問候

在巴士完全停下後，黑衣女子情緒甚為激動，指著巴士內的司機及乘客，並以帶有口音的廣東話，隔著玻璃向車廂裡的乘客喝道：「你褪後D企啦！」唯車廂內的乘客並無理會。現場有候車的乘客指罵黑衣女子的行為，有人要求報警，更爆粗問候她「你痴線架？」、「X街啦你」，期間黑衣女子回頭望向指罵她的市民。至此影片結束，暫未知後續情況。

帖文的留言指，截巴士只需站在車站遞手，毋須走出馬路「大字型咁截停部車」，以免危險，又說影片中新田這個位置，「如果遇到九巴B1線巴士滿座上唔到車，可以行去對面落馬洲過境巴士站乘搭皇巴，前往皇崗口岸。」至於不少網民就留言怒斥或嘲諷黑衣女子的行為，指罵「痴線」、「白卡」、「有冇被拘捕？」。

被捕女子准保釋候查 須9月中旬報到

警方指，早前留意到互聯網上的片段，片中有一名女子於8月20日中午約12時在落馬洲新田公共運輸交匯處懷疑不滿一輛巴士因客滿而未有停車，遂上前阻礙該巴士駛去，歷時長達4分鐘，經調查後，昨午約12時30分在屯門富泰邨一單位拘捕一名35歲姓李女子，涉嫌在公眾地方或交通造成阻礙。案件交由邊界警區刑事調查隊第四隊跟進。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於九月中旬向警方報到。

警方重申，案中女子行為除了對行人及其他道路使用者造成危險外，亦干犯了在公眾地方或交通造成阻礙罪。一經定罪，最高可被罰款五千元及判監三個月。市民勿因一時之氣以身試法。

根據《簡易程序治罪條例》第4(28)條，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方或海岸、航道、泊船處或下錨處、運輸或交通受損或遭受阻礙；可處2,000元罰款或監禁3個月。