有片｜中環摩天輪停電故障逾200人被困　機電署要求營運商交報告

機電署發言人表示，下午5時26分接獲香港摩天輪營運商通報摩天輪暫停運作後，即時派員前往現場調查，初步發現摩天輪後備系統出現故障並啟動安全程序，暫停摩天輪運作。營運商其後根據操作程序重啟摩天輪，並安排乘客離開，所有乘客於下午5時48分獲安全疏散，事故中沒有乘客受傷。機電署已要求營運商詳細檢查摩天輪，並由機動遊戲機的主管人員確保安全後才恢復運作，並須就事故提交報告。

中環海濱摩天輪發生故障！今日(5日)下午5時17分，警方接獲市民報案指，位於中環海濱長廊的摩天輪發生停電故障，據悉逾200名市民及旅客一度被困，消防人員趕往現場拯救。

摩天輪暫停約40分鐘

香港摩天輪回覆《am730》查詢指，摩天輪的輔助系統下午5時10分發⽣技術問題，啟動了安全程序並暫時停止運作，職員即時聯絡緊急服務，摩天輪暫停約40分鐘。摩天輪系統其後重新啟動，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂。香港摩天輪指，現正進⾏全⾯安全檢查，摩天輪今日將會暫停運作，完成所有安全檢查後將恢復運作。

內地旅客：可以買彩券了

有被困的內地旅客在「小紅書」發文求救，其中更有人大叫「救命呀」，聲稱「中環摩天輪故障被我遇上，可以買彩券了，坐摩天輪突然壞掉，受困五分鐘救護車消防車都來了，感覺更恐怖」。