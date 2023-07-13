有片｜尖沙咀錶行遭持刀鎚賊行劫案　警拘3男 (更新)

【7月13日更新】尖沙咀麼地道錶行上周遭賊人持刀鎚搶劫案。警方指，在上周五(7日)、即案發第二日和昨日，分別在元朗、葵涌及屯門拘捕3名本地男子，年齡介乎33至41歲，涉嫌搶劫。其中一名被捕男子已獲准保釋候查，須於下月初向警方報到。其餘兩名被捕男子現正被扣留調查。

案發在上周四下午，5名男子持刀及鐵鎚進入麼地道一間表行搶劫，並以鐵鎚毀壞玻璃櫥窗和劫去店內手錶，賊人得手後登上私家車逃去，警方其後在紅磡發現涉案私家車。

失10手錶 值約360萬元

警方指，經點算後，錶行共被盜去10隻手錶，總值約360萬元，調查工作仍在繼續，不排除有更多人被捕。