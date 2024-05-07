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2024-05-07 14:58:00

有片｜尖沙咀鐘錶珠寶店遭5匪持刀鎚行劫　警方一度拔槍最終制服（更新）

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尖沙咀鐘錶珠寶店遭5匪持械行劫　警方到場一網打盡 (有片)

尖沙咀鐘錶珠寶店遭5匪持械行劫　警方到場一網打盡 (有片)

【15:00更新】警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳講述案情時指，今日（7日）上午約1155分在尖沙咀漢口道一間店鋪內以「行劫」罪拘捕5南亞裔男子，年齡介乎23歲至35歲，當中1人持身分證，2人持行街紙，2人沒有任何身分證明文件，疑為非法入境者，又於現場檢取2把牛肉刀、3個鐵鎚，以及1個紅白藍膠袋作證物。

警方一度拔槍作警戒

賈錦琳續指，案發時5名賊人手持利刀和鐵鎚等，進入鐘錶珠寶店打劫，並打爛2個飾櫃，警方見狀立即上前制服並拘捕該5名賊匪。由於賊匪掙扎，警方一度拔槍作警戒，其後徒手制服，其中1人臉部受傷送院。而店舖只有該兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。案件交由西九龍總區重案組繼續跟進調查。

（警方fb截圖）

【14:30更新】尖沙咀發生持械行劫案。事發在今日(7日)中午近12時，有5名男子手持利刀、鐵鎚及手槍狀物體，闖入尖沙咀海防道38至40號地下一間鐘錶珠寶店。據了解，警方一早收到情報，有罪犯會到上址打劫，遂在附近埋伏，將5名賊人當場逮捕。案件交由西九龍總區重案組調查，警方稍後交代案情。

鐘錶珠寶店門外遺下一把鐵鎚

案發時，5名男子坐著一輛白色私家車，並手持武器到達尖沙咀名人鐘錶珠寶企圖搶劫，警員隨即現身拘捕5名懷疑賊人，鐘錶珠寶店並無損失。警員正封鎖現場調查，鐘錶珠寶店門外遺下一把鐵鎚，並停泊了一輛懷疑涉案私家車。

運輸署在下午1時33分表示，因突發事件，海防道介乎廣東道與漢口道之間的全線現已封閉。

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▼尖沙咀持械行劫現場情況▼

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