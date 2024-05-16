有片｜拍片男搭的士機場去博覽館　的士司機：知唔知我排咗兩個鐘

的士司機服務態度有時惹來網民關注。今日(16日)網上流傳一段長約2分半鐘的影片，可見一名男乘客打算在機場乘的士去亞洲博覽館，惟的士司機疑不滿自己在機場排了兩小時，但乘客只是去博覽館，因而與乘客發生口角，整個過程遭男乘客由上車開始拍攝下來。

拍片男與的士司機 嗌交逐格睇

乘客：你排咗兩個鐘，關我咩事

期間的士司機向男乘客表示：「(去博覽館)有鐵路搭喎」，男乘客隨即反駁：「有的士搭喎呢度」。的士司機疑心有不甘，坦言：「知唔知我向度排咗兩個鐘頭」，男乘客反指：「你排咗兩個鐘，關我咩事？」又說「你可以40分鐘內返黎(機場)」。的士司機不甘受辱，馬上反擊：「我話聲畀你聽啫，梗係唔關你事，你又唔駛負責」。

此時，雙方你一言我一語的互相對罵。的士司機語帶譏諷指斥男乘客：「我返唔返黎(機場)關你鬼事咩？學你話齋。」男乘客亦反唇相譏：「你排咗兩個鐘又關我鬼事咩？學你話齋。」車廂內的火藥味陸續升溫，男乘客表示：「你唔鍾意我，可以唔車我架！」的士司機隨即反駁：「有得唔鍾意可以唔車架咩？我都係第一次聽喎」，又話男乘客：「我車緊你去，唔代表我唔講得嘢喎，我排兩個鐘頭係我鍾意講嘢呀，你可以唔聽喎，你亦可以唔坐(的士)喎」、「你係咪向度落(車)架，我畀人影相都唔緊要架！」

的士司機：執錢呀 VS 乘客 ：留畀你執藥

最終男乘客選擇在中途落車，並敦促的士司機「找足」餘額，的士司機則怒氣未消，一邊表示「我找足畀你」，一邊伸手換錢，在男乘客未接過餘款時，就將錢扔在車上，然後嚷著：「唔好意思，(錢)跌左呀，執錢呀唔該。」期間一輛警車駛至詢問情況，的士司機則推說跌了錢。之後男乘客接過司機手上的餘款，並嘲諷跌在地上的3元是留給的士司機「執藥」，雙方在一片對罵聲中完場。

網民看法兩極 斥「片主 撩交嗌」

網民對事件持兩極熊度，有人支持男乘客，認為的士司機的服務態度不對，指「其實可以指定時間內番(返)去唔使排隊，唔知的士司機做乜咁憨X？」但亦有網民認為男乘客拍片上車是想「撩交嗌」，指「做乜咁無聊去挑釁」、「片主撩交嗌」、「呢次明挑機wor」，更有人直斥：「呢咪明係X客。」