有片｜油塘私家車撞壆釀1死4傷　出事前曾一同到旺角消遣（更新）

【18:55更新】油塘將南隧道口發生交通意外，5人受傷送院。

事發在清晨6時20分，一輛搭載5人的私家車沿茶果嶺道往油塘方向行駛，駛至近藍田交匯處時突然失控撞壆，21歲司機昏迷被困車內，車上4名乘客均受傷，涉事私家車車頭及車側嚴重損毀。大批救援人員接報到場，先救出車內4名乘客，再拯救被困司機，多輛救護車接報到場運送傷者。受事件影響，現場交通受阻。消防員用紅布遮蔽被困的司機，以防鋸開車身及玻璃時會被碎片濺傷，約半小時後將司機救出，送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。

兩名乘客情況危殆

4名乘客當中，一名22歲姓鄭男乘客昏迷被送往聯合醫院，22歲姓李及20歲姓張男乘客，分別手部受傷及輕傷，送往聯合醫院及將軍澳醫院治理，而一名26歲姓何男乘客，頭部及胸口受傷，被送伊利沙伯醫院救治。目前兩名男乘客情況危殆，一名情況嚴重，一名情況穩定。