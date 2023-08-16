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2023-08-16 18:55:00

有片｜油塘私家車撞壆釀1死4傷　出事前曾一同到旺角消遣（更新）

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油塘將南隧道口私家車撞壆釀5傷，司機昏迷送院不治。

油塘將南隧道口私家車撞壆釀5傷，司機昏迷送院不治。（fb「馬路的事討論區」圖片）

【18:55更新】油塘將南隧道口發生交通意外，5人受傷送院。

事發在清晨6時20分，一輛搭載5人的私家車沿茶果嶺道往油塘方向行駛，駛至近藍田交匯處時突然失控撞壆，21歲司機昏迷被困車內，車上4名乘客均受傷，涉事私家車車頭及車側嚴重損毀。大批救援人員接報到場，先救出車內4名乘客，再拯救被困司機，多輛救護車接報到場運送傷者。受事件影響，現場交通受阻。消防員用紅布遮蔽被困的司機，以防鋸開車身及玻璃時會被碎片濺傷，約半小時後將司機救出，送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。

兩名乘客情況危殆

4名乘客當中，一名22歲姓鄭男乘客昏迷被送往聯合醫院，22歲姓李及20歲姓張男乘客，分別手部受傷及輕傷，送往聯合醫院及將軍澳醫院治理，而一名26歲姓何男乘客，頭部及胸口受傷，被送伊利沙伯醫院救治。目前兩名男乘客情況危殆，一名情況嚴重，一名情況穩定。

多輛救護車接報到場運送傷者。(馬路的事(即時交通資訊區)@FB) 油塘將南隧道口私家車撞壆釀5傷，司機昏迷被困。(馬路的事@FB)

出事前一行5人於旺角食飯消遣

警方經調查後，指車上5人在事發前曾到旺角區食飯消遣，其後21歲男司機駕駛自己的私家車接載4名友人離開，未料從此天人永隔。警方東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

意外一刻曝光

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