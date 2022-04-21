有片｜海麗街違泊圍警車指罵警員 兩人涉行為不檢阻差辦公被捕 (更新)

【17:50更新】警方表示，長沙灣海麗街是一條有環形交叉路口的兩車道雙向車路。而街道設有一條單黃線，車輛於早上7時至凌晨0時01分期間禁止在路邊停車。在4月19日晚上8時15分至8時40分期間，警區交通隊與交通督導員於海麗街進行交通管制行動，發出16張交通違例告票。當隊員完成執法行動準備上警車離開時，兩名同為57歲分別姓曾及姓蘇的退休人士，突然走出來指罵警務人員表達其不滿。儘管警務人員多次發出警告，但兩人仍然站在路中間，阻止警車離開，舉動吸引了近30名旁觀者，並引起了現場騷動。警員要求增援，其他警員趕到現場作出驅散，最後由值日隊第5隊接手此案。

至4月20日晚上，警員再次於上述地點進行交通管制行動，並發現該名兩退休人士，故通知值日隊隊員到場將兩人拘捕，涉嫌公眾地方行為不檢及妨礙警務人員。根據警方記錄，兩人的車輛在4月19日進行的交通管制行動期間 沒有被票控，當時他們的車輛停在長沙灣的其他地方。

海麗街交通執法行動及發出告票數量

2021年12月共41張

2022月1月共169張

2022月2月共189張

2022月3月共118張

【08:30更新】長沙灣有懷疑車主因違例泊車遭抄牌包圍警車，與警員展開罵戰。網上昨晚流傳一段影片，顯示多名市民包圍一輛警車，有人爆粗指罵警車上警員，警員以揚聲器指出現場上午7時至午夜12時為禁區時段，斥責包圍人士「違例泊車都咁惡」，雙方一度展開罵戰，有人一度阻礙警車離開。