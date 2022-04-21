有片｜海麗街違泊圍警車指罵警員 兩人涉行為不檢阻差辦公被捕 (更新)

【17:50更新】警方表示，長沙灣海麗街是一條有環形交叉路口的兩車道雙向車路。而街道設有一條單黃線，車輛於早上7時至凌晨0時01分期間禁止在路邊停車。在4月19日晚上8時15分至8時40分期間，警區交通隊與交通督導員於海麗街進行交通管制行動，發出16張交通違例告票。當隊員完成執法行動準備上警車離開時，兩名同為57歲分別姓曾及姓蘇的退休人士，突然走出來指罵警務人員表達其不滿。儘管警務人員多次發出警告，但兩人仍然站在路中間，阻止警車離開，舉動吸引了近30名旁觀者，並引起了現場騷動。警員要求增援，其他警員趕到現場作出驅散，最後由值日隊第5隊接手此案。
至4月20日晚上，警員再次於上述地點進行交通管制行動，並發現該名兩退休人士，故通知值日隊隊員到場將兩人拘捕，涉嫌公眾地方行為不檢及妨礙警務人員。根據警方記錄，兩人的車輛在4月19日進行的交通管制行動期間 沒有被票控，當時他們的車輛停在長沙灣的其他地方。
海麗街交通執法行動及發出告票數量
2021年12月共41張
2022月1月共169張
2022月2月共189張
2022月3月共118張
【08:30更新】長沙灣有懷疑車主因違例泊車遭抄牌包圍警車，與警員展開罵戰。網上昨晚流傳一段影片，顯示多名市民包圍一輛警車，有人爆粗指罵警車上警員，警員以揚聲器指出現場上午7時至午夜12時為禁區時段，斥責包圍人士「違例泊車都咁惡」，雙方一度展開罵戰，有人一度阻礙警車離開。
據指，事發於周二(19日)晚上8時許，警方於長沙灣海麗街一帶打擊違泊，準備離開時被多名懷疑車主包圍。警方指，周二晚上8時許接獲報案，於長沙灣海麗邨附近有警員完成行動後準備離開時，一名57歲男司機報警，指因警員態度問題而發生爭執，最後和平散去，事件列作糾紛。
警員被指「1個鐘頭嚟兩次」抄牌
社交平台Facebook多個專頁昨晚流傳一段影片，顯示多名鼓譟的市民包圍著一輛警車，警車上警員以揚聲器稱「同我鬥大聲？」，隨即令市民爆粗指罵，又指警員的行動「搞到民憤」，警員指出現場由上午7時至午夜12時為禁區時段，斥責在場車主「違例泊車都咁惡」。同時，在場有人士起哄爆粗指罵警員，又挑釁警方：「郁我吖！」，警方一度指有強光「掁眼」警告對方；隨後另外兩名警員登上警車後，警車響起警號準備駛走，有人一度站在警車前阻礙警車離開，並批評警方：「1個鐘頭嚟兩次。」影片在此結束。